Saadet Hatıra Ormanını Sordu!

Toplantı öncesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan ilçe başkanı Necati Korkmaz, şunları dile getirdi: “Bu iktidar Merhum Erbakan Hocamızın yaptığı fabrikaları sattı. Yetmedi bütün projeleri akamete uğrattılar. Yetmedi en son Gebze’de Tavşanlı Köyü’nde bulunan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hatıra Ormanı’nın açılışı yapılarak tabelası konulmuş idi. Geçtiğimiz yıl içerisinde bu hatıra ormanımızı gündeme getirdik. Fakat bu konuyla ilgili geri dönüş olmadı.

BU VEFASIZLIK OLUR

Orada ağaçların yok edilmesinden kaynaklı bu endişemiz oluştu. Yoksa resmi bir belge veya bilgi yok elimizde. Biz o hatıra ormanında da satıldığı endişesini taşıyoruz. Dolasıyla Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, bu hatıra ormanının akıbeti hakkında kamuoyunu bilgilendirmesini rica ediyorum. Biz üstüne basarak diyorum buranın da satıldığı endişesini taşıyoruz. Böyle bir şey olmuş olursa o gün de dedik bugün de diyoruz çok büyük bir ahde vefasızlık olur. Biz bunu kaldıramayız. Bununla ilgili atılması gereken ve yapılması gereken adımlar ne ise atmalarını bekliyoruz. Ona göre biz de adım atarız.

KARAOSMANOĞLU’NA SESLENDİ

İvedi bir şekilde Erbakan Hatıra Ormanı ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden dönüş bekliyoruz. Eğer satılmamışsa ondan sonra oturur Büyükşehir buraya ne yapabilir, Teşkilat olarak biz ne yapabilirizi konuşuruz. Yeşillendirme veya çevre düzenlemesini teşkilat olarak biz de yapabiliriz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı onca yeşillendirme çalışmasının bir kısmını da oraya yapabilir. Ancak onlar yapmayacaksalar dahi eğer satılmamışsa teşkilat olarak biz orada çalışma yapar hatıra ormanına sahip çıkarız. Karaosmanoğlu’nda da geçmişine bakmasına ve ahde vefa göstermesini öneriyoruz.”