17 KASIM DÜNYA PREMATÜRE GÜNÜ

Hayatta kalma mücadelesi vermiş tüm prematüre doğanlar için bir şenlik, yeni doğanlar için ise bir umut olan 17 Kasım Dünya Prematüre Günü, Bayındır Söğütözü Hastanesi’nde doğan prematüre bebekler ve aileleri ile kutlandı.

Bayındır Sağlık Grubu Bayındır Söğütözü Hastanesi Neonatoloji (Yenidoğan) Uzmanı Doç. Dr. Ece Göçmen’in açılış konuşmasını yaptığı Dünya Prematüre Günü etkinliğinde, hastanede tedavi görmüş bebekler ile onlar için büyük emek harcamış sağlık çalışanları arasında neşeli anlar yaşandı.

Zamanından önce doğan bebeklerin, yaşama tutunma mücadelelerine ve ailelerinin yaşadıkları zorluklara yönelik farkındalık oluşturma amacı ile dünyada ve ülkemizde 17 Kasım Dünya Prematüre Günü olarak kutlanıyor. Minik savaşçıların bu özel gününü kutlama amacı ile Bayındır Söğütözü Hastanesi’nde doğan prematüre bebeklerin ve ailelerinin davetli olduğu bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte açılış konuşmasını gerçekleştiren Bayındır Söğütözü Hastanesi Neonatoloji (Yenidoğan) Uzmanı Doç. Dr. Ece Göçmen, riskli ve erken doğumların mutlaka yenidoğan uzmanı ve donanımlı yenidoğan yoğun bakım ünitesi bulunan merkezlerde gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getirerek şunları söyledi: “Her on bebekten biri prematüre doğuyor. Gebelik döneminde karşılaşılan, gerek anneye bağlı faktörler, gerekse bebeğe bağlı sorunlar nedeni ile doğum eylemi erken başlayabiliyor ya da bebeğin erken doğurtulması gerekebiliyor. Erken doğumların önlebilmesi adına gebelerin perinatoloji ile kadın hastalıkları ve doğum uzmanları tarafından düzenli olarak takip edilmesi büyük önem taşıyor. Riskli doğumların ve özellikle erken doğumların, yenidoğan uzmanı ve donanımlı yenidoğan yoğun bakım ünitesi bulunan hastanelerde yapılması bebeklerin yaşama şansını artırıyor. Koşulları uygun olmayan bir merkezde doğum gerçekleştiğinde, bebeğin uygun bir merkeze transferi gerekebiliyor. Ancak transfer sırasında, özellikle 1500 gram altında doğanlar olumsuz etkilenebiliyor. Bu nedenle erken doğum yapacak gebenin uygun merkeze transferi sağlanması gerekiyor. Transport sırasında bebek için en güvenli yerin anne karnı olduğunun da unutulmaması gerekiyor.”

PREMATÜRE BEBEKLERİN BAKIMINDA AMAÇ SAĞLIKLI BİR YAŞAM SÜRMELERİ

Prematüre bebeklerin bakımında amaç, bu bebeklerin sadece hayatta kalması değil, ileride sekelsiz, kaliteli bir yaşam sürmeleri olduğunu dile getiren Doç. Dr. Ece Göçmen, “Gebelik haftası ne kadar küçükse, sekelsiz hayatta kalma oranı azalıyor. Özellikle otuz iki haftalık ve 1500 gramdan küçük bebekler yenidoğan uzmanları ile deneyimli hemşirelerin dikkatli ve özenli bakımına ihtiyaç duyuyor. Bunun için doğum anından başlayarak zamanında ve doğru yaklaşım kritik önem taşıyor. Biz de bu farkındalığı artırmak için 17 Kasım Dünya Prematüre Gününde Bayındır Söğütözü Hastanesi’nde dünyaya gelen prematüre bebeklerimiz ile bir araya geldik. Bebeklerimizin sağlıklı olup, bugün yanımızda yer almaları çok büyük bir mutluluk kaynağı...” diyerek sözlerini noktaladı.

Doç. Dr. Ece Göçmen’in ardından kürsüye çıkan Bayındır Söğütözü Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nursel Alpan, “Ülkemizde her yıl yaklaşık 150 bin prematüre bebek dünyaya gelmektedir. 37 gebelik haftasını doldurmadan doğan bu bebekler başta solunum, kalp damar, bağırsak ve sinir sistemi ile ilgili sıkça sorunlar yaşamaktadır. Anne karnında endotubuler embriyonik taslaktan gelişen kalp, henüz 4 haftalıkken atmaya başlar. Bu süreçte oluşan gelişim anomalileri karşımıza doğumsal kalp hastalıkları olarak çıkmaktadır. Gebelik oluştuktan itibaren intrauterin duyulan kalp sesleri ebeveyn için çok heyecan verici ve hiç unutulamayan anlardır. 7-8 haftada ise kalp tamamen şekillenir. Bebeğin doğumu sonrası ilk 72 saatte hayata adapte olurken, fizyolojik hemodinamik önemli değişiklikler olur. Doğum sonrası bu ilk günlerde prematüre bebeklerde sıkça hemodinamik sorunlarla karşılaşabiliriz. Kardiyak değişiklikleri takip sürecinde, yenidoğan uzmanlarına rehberlik ederek, ekip çalışmalarına önemli katkı sağlamaktayız. Uzun ve zahmetli bir süreçte, uzman doktorların ve tecrübeli hemşirelerin ellerinde ve annelerin yüreğinde büyümeye çalışan prematüre bebeklerimizin yaşama tutundukları anlardaki keyif ve heyecanımızı herkesle paylaşmak isteriz. Ülkemizde böyle ekip hizmeti verebilen merkezlerin sayısının artmasını diliyor ve ekip arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

BEBEĞİN GELİŞİMİNİN İZLENMESİ VE DESTEKLENMESİ ÖNEM TAŞIYOR

Bayındır Söğütözü Hastanesi Çocuk Gelişimi Uzmanı Birgül Bayoğlu ise zorluklarla çevrili olan anne baba olma serüvenin, gelişimsel destek alınarak kolaylaşabileceğini vurgulayarak, “Bebekleri sağlıklı büyütme ve başarılı bir birey yetiştirme yolculuğu zor ama heyecanlı bir süreçtir. Bu süreçte, bebeğin gelişiminin izlenmesi, kaliteli bir yaşam için gerekli olan dil, bilişsel ve sosyal gelişimini desteklenmesini sağlar. Aile-bebek ilişkisinin olumlu geliştiğini kontrol etmek ve güçlendirmek büyük önem taşır. Ayrıca bebekli yaşamda anne ve babaları nelerin beklediği ve zorluklarla nasıl başa çıkılması gerektiği gibi konularda destek alınması, bebeklerin sağlıklı gelişimi açısından faydalı olacaktır. Bu noktada çocuk gelişimi uzmanları hem bebek ve çocukların hem de ailelerin yanında olarak, yolculuğun her adımında destekleyici hizmet sunmaktadırlar” diye konuştu.

Konukları bilgilendiren uzman görüşlerinin ardından ise prematüre bebek sahibi aileler yaşadıkları süreçleri anlattı. Keyifli bir ortamda geçen etkinlik, pasta kesimi ile sona erdi.

BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Aile merkezli ve bireyselleştirilmiş bakım ilkelerinin gözetildiği Bayındır Söğütözü Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, erken doğan bebeklere ve ailelerine hizmet veriyor. Prematüre bebekler için büyük önem taşıyan yenidoğan yoğun bakım ünitesi ile bebekler özenli bakım hizmeti alabiliyor ve ileride hem sekelsiz hem de kaliteli bir yaşam sürmeleri yüksek oranda artıyor.

Bayındır Sağlık Grubu Hakkında:

Bayındır Sağlık Grubu’nun temeli, 1992 yılında o zamanki adıyla Bayındır Tıp Merkezi ile hizmet vermeye başlayan Bayındır Hastanesi’ne dayanmaktadır. İş Bankası grup şirketlerinden olan Bayındır Sağlık Grubu, kısa sürede sağlık alanında referans kurumlardan biri haline gelmeyi başarırken, bunda tam zamanlı çalışan deneyimli hekim kadrosunun yanı sıra, hedeflenen nitelikli hizmet anlayışını sağlamak için kurum tarafından özümsenen temel değerler de önemli rol oynamaktadır. Etik değerlere saygılı, kanıta dayalı tıp ve hasta odaklı hizmet anlayışına sahip Bayındır Sağlık Grubu, Bayındır Söğütözü Hastanesi ile başlayan bu anlayışını kısa sürede Bayındır Kavaklıdere Hastanesi, Bayındır İçerenköy Hastanesi ve Bayındır Levent Tıp Merkezi’nin yanı sıra, İstanbul’da Fenerbahçe, Beşiktaş, Şirinevler, İş Kule, Tuzla ve İzmir Alsancak olmak üzere 6 farklı lokasyonda bulunan Bayındır Diş Kliniklerinde de başarıyla uygulayarak, vermekte olduğu sağlık hizmetinin etki alanını genişletmiştir.









AA