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Annelere doğum sonrası tavsiyeler!

Darıca Hospital Park Hastanesi, Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şefik Arpacı, doğum sonrası yapılması gerekenler konusunda Annelere önemli uyarılarda bulundu.

Annelere doğum sonrası tavsiyeler!

25 Şubat 2020 Salı 09:46

 Hospital Park Hastanesi’nin başarılı hekimlerinden Op.Dr. Şefik Arpacı, gerek normal doğum gerekse sezeryan doğum sonrası dikkat edilmesi gereken huşular konusunda bilgilendirme de bulundu. Doğum sonrası bebeğin beslenmesi, ameliyat sonrası oluşan semptomlara dair tavsiyelerde bulunan Op.Dr. Arpacı,  Normal doğumdan 24 saat sonra, sezeryan  doğumda ise 48 saat sonra hastaları taburcu ettiklerini ve  Doğum sonrası hastaların reçetelerini düzenlendiğini vurguladı.

ANNELER DİKKATLİ OLMALI

İlk olarak annelere kendi sağlıkları için tavsiyelerde bulunan Op.Dr.Şefik Arpacı, “Doğum yapan anneler gerek normal gerekse sezeryan doğumdan sonra eğer dikişleri varsa dikkatli olmak zorundalar. Dikiş bölgelerinde kızarıklık, akıntı, şişlik gibi durumlar olursa en kısa zamanda hastaneye başvurmalarını öneriyoruz. Doğumdan sonra rahim kendini toparlar ve 1.5 aylık süre içerisinde kendine gelir.”dedi.

BEBEĞİN GELİŞİMİ İÇİN ANNE SÜTÜ ÇOK ÖNEMLİ

Daha sonra bebeğin beslenmesinde anne sütüne dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Op.Dr. Şefik Arpacı,  “Doğumdan sonra bebek için önemli olan ise anne sütüdür. Özellikle 1-2 haftalık zaman diliminde anne sütü büyük önem taşır. Anne sütü embriyolojik ve protein yönünden çok zengindir. Bebeğin bağırsaklarının ve bağışıklığının gelişmesi için Annelerin mutlaka bebeğin sütleriyle beslemelerini öneriyoruz. Anne sütü ile beslenme de 1 ay tamamladıktan sonra, besin değeri yüksek süt ihtiva ediyor.”diye konuştu.  

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