Beşiroğlu'na İSO 9001 sertifikası

Bölgemizin İlk ve Tek ' A ' tipi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olma özelliğini taşıyan Merkezimiz yenilikçi tedavi metodlarının yanı sıra yönetim sisteminde de sürekli değişimi ve gelişimi ilke edinmiştir. Bu sebeple tüm yönetim sistemlerinde yaptığı iyileştirmeler ve güncellemeler ile İSO 9001:2015 Kalite Yönetim sistemi sertifikası almaya hak kazanmıştır. Beş katlı 1200 metrekare kapalı alanı bulunan merkezimiz teknolojiyle donanımlı klinikleri, ameliyathanesi, tomografi üç boyutlu görüntüleme sistemi, sterilizasyon ünitesi ve diğer birimleriyle, bünyemizde bulunan bir genel anestezi uzmanı, bir doktor ve dokuzu uzman olmak üzere on sekiz diş hekimi, üç çocuk diş hekimi, iki ortodonti uzmanı, iki ağız diş ve çene cerrahisi uzmanı, bir protez uzmanı, bir diş eti hastalıkları uzmanı, bir endodonti uzmanı ve otuz yardımcı sağlık ve teknik personel ile hizmet vermeye devam etmektedir.



