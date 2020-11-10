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Büyükşehir’den Filyasyon Ekibine 20 Araçlık Destek

Kocaeli Filyason ekibi Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen 11 binek araç ve 9 minibüsü koronavirüsle mücadelede kullanacak.

Büyükşehir'den Filyasyon Ekibine 20 Araçlık Destek

10 Kasım 2020 Salı 12:45

 

Tüm dünyayı sarsan koronavirüs tehlikesine karşı tüm kamu kurum ve kuruluşları yoğun bir mücadele veriyor. Pandemi tehlikesinin minimum düzeyde zararla atlatılabilmesi için Kocaeli’de de başta sağlık personeli olmak üzere tüm ekipler yoğun bir mücadele veriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda yaptığı çalışmalara ek olarak filyasyon ekibine de destek veriyor.

 

20 ARAÇ VALİLİĞE TESLİM EDİLDİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yoğun çalışan filyasyon ekibine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 20 araçla destek sağladı. Hastaların taşınması ve takibi için kullanılacak olan araçlar Kocaeli Valiliği’ne teslim edildi. Filyason ekibi halihazırda kullandığı araçlara ek olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen 11 binek araç ve 9 minibüsü koronavirüsle mücadelede kullanacak.

 

FİLYASYON NE DEMEK?

Bulaşıcı hastalıklar mücadele etmede çok önemli olan Filyasyon, özellikle bulaşıcı hastalıklarda yapılan hastalığın ilk ortaya çıkış nedenini bulmak için yapılan çalışma anlamına geliyor. Bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında vakaların bildiriminden sonra hastalık etkenini, kaynağını, bulaşma yolunu saptamak ve korunma ve kontrol önlemlerini almak amacıyla yapılan saha incelemesini oluşturuyor. Bu inceleme sırasında vaka ile teması olanlar da koruma ve kontrol önlemlerine dahil ediliyor. Vaka görüldüğünde filyasyon çalışması gerektiriyorsa hastalık geriye doğru taranıyor. Hasta ve hastayla teması olanlar da dahil koruma altına alınması önlemleri uygulanıyor.

 

KİMLER FİLYASYON EKİBİNDE YER ALIYOR?

Salgınla mücadele etmek için oluşturulan ekibin içerisinde yer alan görevliler şu alanlardan oluşuyor:

 

- Bulaşıcı hastalıklar şubesi çalışanları

 

- Toplum sağlığı merkezi çalışanları

 

- Çevre sağlığı teknisyeni

 

- Varsa halk sağlığı uzmanı

 

- Klinisyen

 

- Veteriner hekim

 

- Laboratuvar çalışanı

 

- Varsa ya da ulaşılabiliyorsa konuyla ilişkili diğer teknik uzmanlar


 

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