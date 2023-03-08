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SAĞLIK:
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“Depremi çocuğun yaşına göre anlatın”

Tüm doğal afetlerde olduğu gibi deprem ile ilgili açıklama yaparken de çocuğun gelişimsel özellikleri ve yaşı mutlaka dikkate alınmalı. Depremi, çocuğun yaşına göre anlatmak gerektiğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, yaş gruplarına göre çocuklara nasıl davranılması ve nasıl iletişim kurulması gerektiğiyle ilgili önemli bilgiler verdi...

'Depremi çocuğun yaşına göre anlatın”

08 Mart 2023 Çarşamba 16:59

2-6 yaş

-Öğretilecek bilgiyi görseller veya etkinliklerle anlatmaya çalışın.

-Yeni bilgileri öğretirken daha rahat anlayabilmeleri için ritim veya şarkı kullanın.

-Sakin ses tonu ile konuşun ve yalın bir dil kullanın.

-Dikkat süresi kısa olduğundan 10-15 dakikalık kısa etkinlikler veya 1-2 dakikalık ilgi çekici sohbetler yapın.

-Soru ve cevaplarla anlatın.

-Bu yaş grubunda çocuklar kendilerinin ve başkalarının duygularının farkındadır. Bu nedenle kendi duygularınızı da paylaşın.

7-12 yaş

-Bu dönemde kendi fikirlerine güvenleri, bağımsızlıkları ve farklılıkları gelişmeye başlar. Bu nedenle sohbet ederken onların da fikirlerine saygı gösterdiğinizi vurgulayın.

-Çocuk merkezli hikâyelere ve karakterlere yer vererek olayları açıklayın. Empati kurarak kavramalarını sağlayın.

-Olaylar hakkında soyut düşünme becerileri gelişmeye başlar. Artık somut olarak görmediği olaylar hakkında da rahatça fikir yürütebilir. Onunla artık soyut kavramlarla ilgili daha rahat konuşabilirsiniz. Fikirlerini önemseyin, önemsediğinizi gösterin.  

-Kendi eylemlerinin sorumluluğunu alma konusunda farkındalıkları artmaya başlar. Bu nedenle suçlu hissedebilirler. Yaşananların sebep ve sonuçları hakkında kontrolümüz dışında etkenler olabileceğini hatırlatın.

13-18 yaş

-Bu yaş grubu genellikle akılcı olmayan riskler alır. Ayrıca yetişkin sorumluluğuna direnç gösterirler. Hem arkadaşça, anlayışlı bir tutum hem de otoriter bir tutumla iletişim kurmalısınız.

-Sıklıkla ruh hallerinde dalgalanma, taşkınlık veya duygusal patlama yaşayabilirler. Bu nedenle sabırla yaklaşmalısınız.

-Kişiliğine saygı duyduğunuzu cümleler içerisinde vurgulayarak, fikirlerini sizinle paylaşmasından memnun olduğunuzu aktarın.

-Konuşmak istediğinde iletişime her zaman açık oldugunuzu söyleyin.

-Baskı ile değil, saygı ile konuşun; küçümseyici sözler, suçlayıcı ifadelerden kaçının.

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