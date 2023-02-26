SAĞLIK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

"Depremzedeler enerji veren besinler de tüketmeli"

- Deprem bölgesinde yemek dağıtımında dikkat edilecek hususlar

26 Şubat 2023 Pazar 09:41

Deprem bölgesinde kısıtlı imkanlarla çadırlarda yaşayan depremzedeler, bir yandan da beslenme ve hijyen sorunları ile mücadele ediyor. Depremzedelerin günlük kişi başı 2100 kalori alması gerektiğini belirten Yaşar Üniversitesi Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, deprem bölgesine gıda yardımı yapan kurumlar ile hayırseverlere besin değeri yüksek, tok tutan, ulaşılması kolay yiyecekler göndermeleri ve dağıtmaları konusunda çağrıda bulundu.   
  Depremzedeler, çadır ve konteynerlerde konaklamaya başladı. Depremzedeler kısıtlı imkanlarla yaşarken, bir yandan da beslenme sorunu ile mücadele ediyor. Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, depremzedelere gıda dağıtımı yapan kamu kurum ve kuruluşları, özel firmalar, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlere önemli tavsiyelerde bulundu. Depremzedelerin hem tok tutacak hem de besin değeri yüksek gıdalar ile beslenmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, "Depremzedeler, günlük kişi başı ortalama 2100 kalori almalı. Dışarıdan gıda yardımı ile protein sağlamak mümkündür. Depremzedeler için sağlanan yardım paketleri genellikle ton balığı, konserve gıdalar, süt tozu, fındık, kuru meyve ve kuru yemiş gibi protein kaynakları içermeli" dedi. 
 
  Enerji için karbonhidrat 
  Depremzedelerin enerji sağlaması için karbonhidrat tüketmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Uzel, şunları söyledi:  
  “Yaşam çadırında kalan depremzedelerin gıda yardım paketleri arasında tam tahıllı ekmek, pirinç, makarna gibi karbonhidrat kaynakları bulunmalı. Kısa süreli enerji ihtiyacına çözüm olarak ise miktarı kontrollü sağlanmak üzere fayda zarar dengesini gözeterek gerektiğinde uygun miktarda bisküvi ve çikolata tüketilebilir. Gıda yardım paketlerinde bulunan kuru meyve ve kuruyemişler vitamin takviyesi sağlar. Rahatsızlığı olan depremzedeler tuzlu, şekerli ve işlenmiş gıdalardan uzak durmalı. Bu tür gıdalar, vücuttaki birtakım besin eksikliklerini tetikleyebilir.” 
 
  "Hijyen önemli" 
  Depremzedelerin yaşadığı zorlu şartların salgın hastalıklara yol açabileceğini belirten Doç. Dr. Uzel, “Depremzedelerin içme ve temiz su tedarikinin devamlılık gösterecek şekilde karşılanması gerekiyor. Deprem bölgesinde su kaynakları kirlenmiş olabilir. Bu nedenle kullanılacak suyun mutlaka kaynatılması veya arıtılması gerekir. Hiç imkan yok ise ve ambalajlı suya ulaşılamıyorsa suyun kaynatılması ya da dezenfekte edilmesi yöntemlerine başvurulabilir. Suyun kaynama noktasına gelip bulanıklığı geçtikten sonra en az 1 dakika daha kaynatılması, tehlikenin önemli ölçüde azaltılmasında yardımcı olacaktır. Su kaynaklarının hijyenik olmaması, enfeksiyonların yayılmasına neden olabilir. Özellikle su birikintilerinden uzak durulması, çocukları bu alanlardan uzak tutmak lazım. Depremzedelerin hijyenik bir ortamda kalmaları ve kişisel temizliklerini düzenli olarak yapmaları gerekiyor” diye konuştu. 
 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DepremAFADPazarcık
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yas sürecinde olan kişilere nasıl destek olunur? Yas sürecinde olan kişilere nasıl destek olunur?
Prof. Dr. Kutlu: “Deprem sonrası solunum rahatsızlıkları artabilir” Prof. Dr. Kutlu: “Deprem sonrası solunum rahatsızlıkları...
Sağlık Bakanı Koca:” Taburcu edilen toplam hasta sayısı 13 bin 612’dir” Sağlık Bakanı Koca:” Taburcu edilen toplam hasta...
“Elektronik sigara masum değil, normal sigaradan çok daha zararlı” “Elektronik sigara masum değil, normal sigaradan...
ERKEN TEŞHİS KANSER TEDAVİSİNDE HAYAT KURTARIYOR ERKEN TEŞHİS KANSER TEDAVİSİNDE HAYAT KURTARIYOR
Kanser tedavisindeki başarı her geçen yıl artıyor Kanser tedavisindeki başarı her geçen yıl artıyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner881

banner883

banner377

Yas sürecinde olan kişilere nasıl destek olunur?
Tüm ülkeyi yasa boğan deprem felaketinden sonra maalesef pek çok insan yakınını kaybetmenin acısıyla...

Haberi Oku