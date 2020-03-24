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Dilovası’nda Huzurevi’ne koronavirüs temizliği

Dilovası Belediyesi, koronavirüse karşı yaşlıların misafir edildiği huzurevlerini sterilizasyon çalışmaları kapsamında periyodik olarak dezenfekte ediyor.

Dilovası'nda Huzurevi'ne koronavirüs temizliği

24 Mart 2020 Salı 15:50

 Dilovası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs’e karşı tedbirleri en üst seviyeye çıkartarak ilçenin dört bir yanında dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırdı.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Çalışmalarını 7/24 sürdüren Dilovası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Toplu taşıma araçları, ibadethane, okul, muhtarlık, huzurevi, dernek gibi çok sayıda yurttaşın bulunduğu mekanları dezenfekte ederken, ilçede ki vatandaşların dezenfekte taleplerini de anında karşılıyor.

HUZUREVİ DEZENFEKTE EDİLDİ

Koronavirüs’e karşı tedbirlerini önemli oranda artıran Dilovası Belediyesi, risk grubu altındaki vatandaşları virüs tehdidine karşı korumak amacıyla Tavşancıl’da bulunan huzurevlerinde dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi. Huzurevi sakinlerinin temas ettiği her noktayı, odalarını titizlikle temizleyen ekipler, çalışmalarına rutin olarak devam ediyor.

İTFAİYE BİNASI TEMİZLENDİ

Dilovası Belediyesi Temizlik  ekipleri ayrıca belediye bünyesinde bulunan kurum binalarını da dezenfekte çalışmalarına da devam ediyor. Ekipler önceki gün Dilovası İtfaiye Amirliği binasını da dezenfekte ederek, 24 saat halkın güvenliği için çalışan itfaiye personelinin de Koronavirüs’e karşı korunmasını sağladı.

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