Dilovası’nda Huzurevi’ne koronavirüs temizliği

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Çalışmalarını 7/24 sürdüren Dilovası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Toplu taşıma araçları, ibadethane, okul, muhtarlık, huzurevi, dernek gibi çok sayıda yurttaşın bulunduğu mekanları dezenfekte ederken, ilçede ki vatandaşların dezenfekte taleplerini de anında karşılıyor.
HUZUREVİ DEZENFEKTE EDİLDİ
Koronavirüs’e karşı tedbirlerini önemli oranda artıran Dilovası Belediyesi, risk grubu altındaki vatandaşları virüs tehdidine karşı korumak amacıyla Tavşancıl’da bulunan huzurevlerinde dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi. Huzurevi sakinlerinin temas ettiği her noktayı, odalarını titizlikle temizleyen ekipler, çalışmalarına rutin olarak devam ediyor.
İTFAİYE BİNASI TEMİZLENDİ
Dilovası Belediyesi Temizlik ekipleri ayrıca belediye bünyesinde bulunan kurum binalarını da dezenfekte çalışmalarına da devam ediyor. Ekipler önceki gün Dilovası İtfaiye Amirliği binasını da dezenfekte ederek, 24 saat halkın güvenliği için çalışan itfaiye personelinin de Koronavirüs’e karşı korunmasını sağladı.