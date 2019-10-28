Dilovası’nda kantinler denetimden geçti

Yeni eğitim yılının sağlıklı ve güven içinde geçmesi için çalışmalarını sürdüren Dilovası Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle birlikte ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki kantin, kafeterya, yemekhaneleri tek tek denetliyor.

KANTİNLER DENETLENDİ

İşletmelerin genel temizlik ve hijyen kurallarına uygunluğu, çalışma ruhsatları, tezgahların temizliği, vergi levhası ve diğer belgeleri ayrı ayrı inceleyen ekipler, sağlıksız ürün satışına izin vermiyor. Bunun yanı sıra ürünlerin üretim ve son kullanma tarihlerini kontrol eden belediye ekipleri, okul kantinlerinde satışı yasak olan kızartma, cips, gazlı içecek gibi gıdaların satılmasına da engel oluyor. Yapılan denetimlerde kantin sahipleri, eksik görülen konularda yetkililer tarafından sözlü ve yazılı olarak uyarılıyor.

ŞAYİR, “DENETİMLER DEVAM EDECEK”

Denetimlerin eğitim yılı boyunca devam edeceğini belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Çocuklarımız, bizim geleceğimiz. Onların sağlığı bizler için her şeyden önemli. Ekiplerimiz, bakanlığımızın yayınladığı genelge doğrultusunda okul kantinlerini sıkı bir şekilde denetleyerek, çocuklarımızın sağlığı açısından zararlı ürün satan işletmelere gerekli işlemleri yapıyor. Denetimlerde yasal mevzuat ve hukuk neyi gerektiriyorsa onu uyguluyoruz. Çocuklarımızın sağlığı açısından tehlike arz eden konularda kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Denetimlerimiz zaman zaman devam edecektir." dedi.