Elazığ’daki Çölyak hastaları unutulmadı!

GLUTENSİZ YAŞAMIN ÖNEMİ
Elâzığ’da ki Çölyak hastaları için “Glutensiz Gıda Yardım Paketi” sağlamak amacıyla düzenlenen mantı kermesinde Darıca Hospitalpark Hastanesi’nin başarılı Diyetisyeni Şeyma Altun Özkan’da sağlıklı beslenmeye yönelik seminer gerçekleştirdi. Kadınlara yönelik gerçekleşen seminerde Diyetisyen Şeyma Altun Özkan, Glutensiz yaşamın önemine değinerek, Çölyak hastalığına dair bilgiler verdi. Sağlıklı beslenmenin her alanda olduğu Çölyak hastalığına karşı da en önemli mücadele yöntemi olduğunu belirten Diyetisyen Şeyma Altun Özkan, bu konuda yapılması gerekenleri katılımcılarla paylaştı.