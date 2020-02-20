Elazığ’daki Çölyak hastaları unutulmadı!

24 Ocak Cuma gecesi, 6.8’lik depremle sarsılan Elâzığ’da yaşayan Çölyak hastaları için Hospitalpark Hastanesi’nin desteği, İHH Gebze Kadın Kolları, Çayırova Glutensiz Yaşam Derneği ve Kentin Kadınları Platformu’nun da organizasyonuyla, önceki gün İHH Gebze temsilciliğinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Böylelikle Deprem bölgesinde ki Çölyak hastaları için bir yardım eli de Gebze’den uzanmış oldu.

GLUTENSİZ YAŞAMIN ÖNEMİ

Elâzığ’da ki Çölyak hastaları için “Glutensiz Gıda Yardım Paketi” sağlamak amacıyla düzenlenen mantı kermesinde Darıca Hospitalpark Hastanesi’nin başarılı Diyetisyeni Şeyma Altun Özkan’da sağlıklı beslenmeye yönelik seminer gerçekleştirdi. Kadınlara yönelik gerçekleşen seminerde Diyetisyen Şeyma Altun Özkan, Glutensiz yaşamın önemine değinerek, Çölyak hastalığına dair bilgiler verdi. Sağlıklı beslenmenin her alanda olduğu Çölyak hastalığına karşı da en önemli mücadele yöntemi olduğunu belirten Diyetisyen Şeyma Altun Özkan, bu konuda yapılması gerekenleri katılımcılarla paylaştı.