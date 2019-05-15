Gebelikte Saç Boyatmak

Bölgemizin en çok sevilen ve tercih edilen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Öğretim Üyesi Op.Dr. Burcu Çetinkaya, anne adaylarına seslendi; "Organik boya tercih edilmeli."

Bayanların kendilerine her zaman özen gösterdiğini ifade eden Bölgemizin en çok sevilen ve tercih edilen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Öğretim Üyesi Op.Dr. Burcu Çetinkaya, özellikle gebelik dönemlerinde hormonların değişmesiyle anne adaylarının kendilerine daha fazla bakma özen gösterme isteğinin olduğunu vurgulayarak saçlarını boyatmak isteyenlere 12. haftadan sonra organik boya kullanmalarını tavsiye etti.

Bayanların zaman zaman değişim ve yeni bir ben demenin en basit yolunun saç renginin değişmesiyle sağlandığını ifade eden Bölgemizin en çok sevilen ve tercih edilen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Öğretim Üyesi Op.Dr. Burcu Çetinkaya, hamileliğin üçüncü ayından sonra anne adaylarımız organik olmak kaydıyla saçlarını boyatabileceklerini söyledi.



“ALERJİK REAKSİYONLARA DA DİKKAT EDİLMELİ”

Gebeler saçlarını 12. haftadan sonra saçlarını rahatlıkla boyatabileceğini söyleyen Öğretim Üyesi Op.Dr. Çetinkaya, “Gebelerimiz özellikle organik boya tercih etmelidirler. Ama alerjik reaksiyon açısından alerjisi olan gebelerin saç boyattığında en fazla dikkat etmesi gereken husus budur. Organik boya tercih ederlerse alerji olayına dikkat ederlerse tabi ki de saçlarını boyatabilirler.” dedi.