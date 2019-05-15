SAĞLIK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Gebelikte Saç Boyatmak

Bölgemizin en çok sevilen ve tercih edilen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Öğretim Üyesi Op.Dr. Burcu Çetinkaya, anne adaylarına seslendi; "Organik boya tercih edilmeli."

Gebelikte Saç Boyatmak

15 Mayıs 2019 Çarşamba 12:38

banner419

Bayanların kendilerine her zaman özen gösterdiğini ifade eden Bölgemizin en çok sevilen ve tercih edilen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Öğretim Üyesi Op.Dr. Burcu Çetinkaya, özellikle gebelik dönemlerinde hormonların değişmesiyle anne adaylarının kendilerine daha fazla bakma özen gösterme isteğinin olduğunu vurgulayarak saçlarını boyatmak isteyenlere 12. haftadan sonra organik boya kullanmalarını tavsiye etti. 

Bayanların zaman zaman değişim ve yeni bir ben demenin en basit yolunun saç renginin değişmesiyle sağlandığını ifade eden Bölgemizin en çok sevilen ve tercih edilen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Öğretim Üyesi Op.Dr. Burcu Çetinkaya, hamileliğin üçüncü ayından sonra  anne adaylarımız organik olmak kaydıyla saçlarını boyatabileceklerini söyledi.

“ALERJİK REAKSİYONLARA DA DİKKAT EDİLMELİ”

Gebeler saçlarını 12. haftadan sonra saçlarını rahatlıkla boyatabileceğini söyleyen Öğretim Üyesi Op.Dr. Çetinkaya, “Gebelerimiz özellikle organik boya tercih etmelidirler. Ama alerjik reaksiyon açısından alerjisi olan gebelerin saç boyattığında en fazla dikkat etmesi gereken husus budur. Organik boya tercih ederlerse alerji olayına dikkat ederlerse tabi ki de saçlarını boyatabilirler.” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Gebelikte Saç BoyatmakHamilelerde Saç Boyama
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Hipertansiyon Kadınları Daha Fazla Etkiliyor Hipertansiyon Kadınları Daha Fazla Etkiliyor
Kronik Hastalar Nasıl Oruç Tutabilir? Kronik Hastalar Nasıl Oruç Tutabilir?
Güneş Gözlüğü Kullanımına Özen Gösterin Güneş Gözlüğü Kullanımına Özen Gösterin
Yüksek İrtifa Sporları İçin Öneriler Yüksek İrtifa Sporları İçin Öneriler
Yılın Hemşiresi Gebze'den Yılın Hemşiresi Gebze'den
Kimler, Ne Kadar Su Tüketmeli? Kimler, Ne Kadar Su Tüketmeli?
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Hipertansiyon Kadınları Daha Fazla Etkiliyor
Her yıl 9 milyon kişi hipertansiyona bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Haberi Oku