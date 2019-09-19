Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde denetim

Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından 17-18-19 Eylül 2019 tarihlerinde değerlendirmeden geçti. Döküman ve uygulama bazlı yapılan denetimler, Sağlık Bakanlığının görevlendirdiği ve alanında uzman 5 kişilik heyet tarafından 3 gün boyunca devam etti.

Hasta ve hasta yakınlarına daha etkin ve kaliteli bir şekilde sağlık hizmeti sunmak adına yapılan bu tür denetimlerin önemine dikkat çeken Gebze Fatih Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Nalbant; “Kalite yolculuğumuzda önemli bir adım olan Sağlık Bakanlığı değerlendirmesinde, kurumumuzun her kademesinde, sürekli gelişen bir kalite yönetim sistemimizin kurum kültürü olarak benimsenmesi, kalite politikası ve hedefleri doğrultusunda, tüm çalışanların kendi birimlerinde liderlik göstererek kalite bilincini oluşturması ve kalite yolculuğumuzda göstermiş olduğumuz özverili dayanışma ile denetimi başarıyla tamamlamış olmanın gururunu taşımaktayız. Bu gururun asıl sahibi olan bütün birimlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum ” dedi.