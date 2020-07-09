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Güneş lekeleri daha çok kadınlarda görülüyor

Ciltte görülen güneş lekeleri yaz aylarında artıyor.

Güneş lekeleri daha çok kadınlarda görülüyor

09 Temmuz 2020 Perşembe 11:21

Ciltte görülen güneş lekeleri yaz aylarında artıyor. Sıklıkla yüz gibi güneşe yoğun maruz kalan bölgelerde görülen, yaz aylarında belirginleşen kahverengi lekelerin daha çok genç kadınlarda güneş maruziyeti, gebelik ve doğum kontrol haplarının kullanımına bağlı oluştuğunu vurgulayan Dr. Kübra Esen Salman, “Güneş lekeleri daha çok genç-orta yaş Latin-İspanyol ya da Asya, Afrika, Orta doğu kökenli kadınlarda görülür. Ten rengine göre görülme yaşı değişir. Açık ten renklilerde çocukluk çağından itibaren çillenme şeklinde ortaya çıkabilirken, koyu ten renklilerde daha ileri yaşlarda görülür ve daha kalıcı olma eğilimindedir” dedi.

 

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