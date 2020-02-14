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Kalp Ritm Bozukluğu, “Felç” riskini artıyor!

Hospital Park Darıca Hastanesi Kardiyoloji Hekimi Uzman Doktor Murat Resulzade,Kalp Ritm bozukluğu olarak bilinen “Aritmi" hakkında bilgilendirme de bulundu. Murat Resulzade, Ritm bozukluğunun nedenleri ve tedavisi hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Kalp Ritm Bozukluğu, 'Felç” riskini artıyor!

14 Şubat 2020 Cuma 11:36

Ritim bozukluğunun en sık belirtisinin çarpıntı olduğunu ifade eden Resulzade, bununla birlikte tekleme hissi, kalp vuruşlarının düzensiz hissedilmesi, baş dönmesi, göz kararması, fenalık, göğüste sıkıntı hissi ve “senkop” olarak bilinen şuur kaybının sık belirtiler arasında olduğunu açıkladı.

RİTM BOZUKLUĞU’NA YOL AÇAN ETKENLER

 Bu belirtilerden biri veya birkaçı olduğunda ritim bozukluğundan şüphelenilmesi gerektiğini vurgulayan Resulzade, bu durumda ki kişilerin, hemen en yakın sağlık kuruluşuna giderek kalp elektrosu çektirmesinin önemine değindi. Uzman Doktor Resulzade, “Bu sayede aritminin türü belirlenebilir ve böylece en uygun tedavi yöntemi seçilebilir.  Ancak kalp çarpıntısı sırasında elektrokardiyografi alınamadıysa   24 saat çalışma esasına dayanan   kalp ritmini gösteren ritim holter de yapılabilir.  Kalp hızının 140 ve üzeri değerlere çıkması olarak görülen kalp çarpıntısının nedenlerinin doğru tespiti için ekokardiyografi, tiroid ve kan testleriyle kansızlık olup olmadığının araştırılması gerekir.”dedi.

RİTM BOZUKLUĞUNUN NEDENLERİ

Ritm bozukluğuna nedenleri hakkında bilgi paylaşımında bulunan Kardiyoloji Uzmanı Murat Resulzade, “Hipertansiyon en sık aritmi nedenlerinden biridir.  Hipertansiyon dışında yaş, koroner damar   hastalıkları, kolesterol ve şeker yüksekliği de ritim bozukluğu gibi önemli kalp hastalıklarına yol açabildiği için bu risklerin ortadan kaldırılması   ritim bozukluğu sorununu da ortadan kaldıracaktır.  Ritim bozukluğu olan bireylerde yaş ile birlikte inme sıklığı artış göstermektedir.  Atriyal fibrilasyon   yani anormal kalp ritmi   inme riskini 4-5 kat artırabilir.  Tüm inmelerin yaklaşık üçte birinin aritmiye bağlı geliştiği görülmektedir. “Diye konuştu.  

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Ritm bozukluğunun tedavisi hakkında da bilgi veren Murat Resulzade, “Ritim bozuklukları çok çeşitlidir, bu yüzden tedavilerinin çok farklılık gösterir ve bazıları hayatı tehdit eder.  Bu nedenle doğru tanıyı koymak hastalığın tedavisinde çok önemlidir.  Tedavide öncelikle altta yatan bir neden varsa ortadan kaldırılmalıdır. Tedavide anti aritmikler denilen bazı ilaçlar kullanıyoruz. Hangi ilacın hangi hastada kullanılacağı, tedavinin ne kadar sürdürüleceği Kardiyoloji Uzmanı tarafından karar verilmelidir. İlaçlar genellikle baskılama tedavisidir.  Bazı ritim bozukluklarının tedavisinde elektrofizyolojik yöntem dediğimiz daha detaylı ve ileri inceleme yapılması gerekmektedir.  Size tavsiyem daha şikayetler oluşmadan   6 ayda bir Kalp Check  Up’ı  yapmanızdır. Ritim bozukluğu açısından   da hastanemizde ritim holter ve diğer tetkikler yapılmaktadır.”şeklinde konuştu.

 

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