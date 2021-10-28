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SAĞLIK:
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Kayınvalidesine Karaciğer Dokusu Nakledilen Gelinden Organ Bağışı Çağrısı

- Kocaeli'de yaşayan gelin Sibel Tosun: - "Organ bağışı çok önemli. Hepimiz organ bağışı konusunda duyarlı olmalıyız" - "Sağlam temeli olan bir aileyiz. Biz gelin-kaynana değiliz, biz gerçek ana kızız. 15 yıldır birlikte yaşıyoruz" - Kayınvalide Nevin Tosun: - "Öncelikle sağlığıma kavuşmam için yaşamını riske atan gelinime teşekkür ederim. Tek kuruş ödemeden tedavimi gördüm. Allah devletimizden ve yetkililerimizden razı olsun"

Kayınvalidesine Karaciğer Dokusu Nakledilen Gelinden Organ Bağışı Çağrısı

28 Ekim 2021 Perşembe 10:03



KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 65 yaşındaki kayınvalidesine karaciğer dokusu nakledilen gelin Sibel Tosun, vatandaşları organ bağışında bulunmaya çağırdı.

Nevin Tosun için 4 yıl önce ortaya çıkan karaciğer rahatsızlığı nedeniyle Kocaeli Üniversitesinde bir süre gördüğü tedavinin ardından organ nakli kararı verildi.

Tosun, İstanbul'da özel bir hastanede 6 Ekim'de yapılan ameliyatla gelini 39 yaşındaki Sibel Tosun'dan alınan karaciğer dokusunun nakledilmesiyle sağlığına kavuştu.

- "Evlatlık görevimi yaptım"

İki çocuk annesi Sibel Tosun, yaptığı açıklamada, kayınvalidesinin sağlığına kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tosun, sağlam temelli bir aile olduklarını belirterek, "Biz gelin-kaynana değiliz, biz gerçek ana kızız. 15 yıldır birlikte yaşıyoruz. Annemin 4 yıldır hastalığını biliyoruz. Çektiği sıkıntıları görüyoruz. Evlatlık görevimi yaptım. Annemin sağlığına kavuşması beni çok ama çok mutlu etti." diye konuştu.

Organ bağışının önemine işaret eden Tosun, "Organ bağışı çok önemli. Hepimiz organ bağışı konusunda duyarlı olmalıyız." dedi.

Nevin Tosun da Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü'ye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Rektör Hülagü'nün yönlendirmesiyle İstanbul'da özel bir hastaneye gittiklerini aktaran Tosun, tetkiklerinin yapıldığını ve uygun donör aranmaya başlandığını anlattı.

Olumlu sonuç alınmaması üzerine gelininin ısrarı sonucu donör olmasını kabul ettiğini belirten Tosun, "Karaciğer nakliyle sağlığıma kavuştum. Öncelikle sağlığıma kavuşmam için yaşamını riske atan gelinime teşekkür ederim." dedi.

Tosun, İstanbul'daki özel hastane çalışanlarına da teşekkür ederek, "Tek kuruş ödemeden tedavimi gördüm. Allah devletimizden ve yetkililerimizden razı olsun." ifadesini kullandı.






AA
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