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Kişiye özel ücretsiz diyet programına yoğun ilgi

Vatandaşların sağlıklı ve dengeli beslenmelerini sağlamak amacıyla Kartepe'de diyet ve beslenme uzmanı ücretsiz hizmet vermeye başladı.

Kişiye özel ücretsiz diyet programına yoğun ilgi

20 Ocak 2023 Cuma 13:40

  Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatı ile belediye bünyesinde hizmet veren diyetisyenlere Kartepeliler büyük ilgi gösteriyor. Ücretsiz diyetisyenlik hizmetini 7’den 70’e herkese sunan Kartepe Belediyesi, hastalıklarda beslenme, kilo alma, kilo verme, gebelik ve emzirme dönemi beslenmesi, çocuk beslenmesi, sporcu beslenmesi ve kilo yönetimi gibi alanlarda ihtiyaca göre destek veriyor. Kartepe Şehit Mahmut Demirel Yüzme Havuzu'nun içinde haftanın üç günü hizmet veren Diyetisyen Büşra Uzuner, hastalarıyla yakından ilgilenerek kişiye özel diyet programı uyguluyor. Kartepelilerin büyük ilgi gösterdiğini belirten Diyetisyen Büşra Uzuner “Hizmet vermeye başladığımız günden itibaren yoğun bir talep var. Danışanlarımız büyük gayret içerisinde programlarına uyuyor. Çok güzel sonuçlar alıyoruz. Toplumumuzda kulaktan dolam bilgilerle diyet yapmak maalesef çok yaygın. Bu sağlıklı bir beslenme sağlamaz ve öngörülemeyen bir takım hastalıklara sebebiyet verebilir. Bizlere gelerek kendi bünyelerine uygun diyet programı uygulamaları daha sağlıklı olacaktır” dedi. 
 
  “Gösterilen ilgi bizleri çok memnun etmektedir” 
  Haftanın üç günü diyetisyen hizmeti verildiğini belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Daha sağlıklı ve formda bir Kartepe için diyetisyen hizmeti vermeye başladık. Gösterilen ilgi bizleri çok memnun etmektedir. Diyet demek sadece kilo vermek değildir. Kartepe’de sosyal belediyecilik anlayışında birçok hizmeti hayata geçirdik. Kartepe'nin geleceği için aralıksız çalışmaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu. 
       


İHA
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