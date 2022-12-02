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Kocaeli heyeti sıfır atık uygulamalarını inceledi

Büyükşehir’in öncülüğünde 12 belediyeden temsilcilerin yer aldığı heyet, sıfır atık pilot ilçesi seçilen Ankara Kızılcahamam’da uygulamaları yerinde inceledi

Kocaeli heyeti sıfır atık uygulamalarını inceledi

02 Aralık 2022 Cuma 10:26

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık yönetim sisteminin kurulması, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve izlenmesine yönelik çalışmalarına bir yenisini ekledi. 12 ilçe belediyesinden katılımla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sıfır atık pilot ilçesi seçilen Ankara Kızılcahamam Belediyesi’nin uygulamaları yerinde incelendi.

 

KOCAELİ HEYETİ ANKARA’DA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık konusunda çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 12 ilçe belediyesinin temizlik işleri, çevre koruma ve sıfır atık şube müdürleriyle teknik personelin yer aldığı heyet Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sıfır atık pilot ilçesi seçtiği Ankara Kızılcahamam Belediyesi’nin uygulamalarını yerinde görme imkanı buldu.

 

SAHA ZİYARETİ

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Türkiye Çevre Ajansı yetkililerinin karşıladığı Kocaeli heyeti, Kızılcahamam ilçesinde bulunan atık getirme merkezi, kompost ünitesi, ambalaj atıkları toplama ayırma tesisi, biyobozunur atık toplama sistemi, sıfır atık bahçesi, depozito iade sistemi otomatları ve atık toplama otobüsünü inceledi.

 

İSTİŞARE TOPLANTISI

Saha ziyaretlerinin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık Uygulamaları Dairesi Başkanı Okan Bahrioğlu, Türkiye Çevre Ajansı Sıfır Atık Direktörü Volkan Şaşmaz, Geri Kazanım ve Üretici Sorumluluğu Direktörü Halime Sezer’in katılımıyla istişare toplantısı yapıldı.

 

KOCAELİ’NDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İstişare toplantısında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, Kocaeli’nde atık yönetiminde yapılan çalışmaların geneli hakkında bilgilendirme yaptı. Büyükşehir koordinasyonunda ilçe belediyeleriyle uyum içerisinde çalışıldığı, ikili toplama sisteminin kurulmasına yönelik çalışmaların sürdürülebilir çevre ve döngüsel ekonomiye katkı açısından örnek teşkil ettiğini vurgulandı. Toplantının ardından Congresium ATO Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen “Entech Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Fuarı”na katılım sağlandı.

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