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SAĞLIK:
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Kocaeli, ‘Sağlıklı Yaşam’ için yürüdü!

Her yıl 3-4 Ekim tarihlerinde ülke çapında düzenlenen “Dünya Yürüyüş Günü Etkinlikleri” Kocaeli’de İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenledikleri etkinliklerle gerçekleştirildi.

Kocaeli, ‘Sağlıklı Yaşam' için yürüdü!

04 Ekim 2019 Cuma 17:16

 Sağlık Bakanlığı tarafından hareketli yaşamın önemi konusunda farkındalığın arttırılması ve sağlıklı yaşam kültürünün geliştirilmesi amacıyla düzenlenen etkinliğe, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü İdarecileri, sağlık çalışanları, eğitimciler ve Şeyh Edebali İlköğretim Okulu öğrencilerinden oluşan toplam 300 kişilik bir grup katılım sağladı.

‘’SAĞLIKLI YAŞAM’’ KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURDULAR!

Bu yıl teması “Çocukluk Çağı Obezitesi” olarak gerçekleştirilen etkinlik kapsamında İzmit Sekapark’ta toplanan grup, taşıdıkları bilgilendirici tabelalar ve pankartlarla “Sağlıklı Yaşam” konusunda farkındalık oluşturdu. Beden eğitimi öğretmenleri tarafından öğrencilere ve katılımcılara fiziksel aktivite geliştirici hareketler yaptırılarak oyunlar oynatıldı. İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alana kurulan stantlar ile vatandaşlara beden kitle indeks ölçümü, sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında bilgiler gibi konularda önemli bilgilendirme ve hizmetlerde bulunuldu.

FARKINDALIK İÇİN Bİ DOLU ETKİNLİK!

Dünya yürüyüş günü etkinliklerinin tüm Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’de de coşku ile kutlandığını söyleyen İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney “Bugün İl Sağlık Müdürlüğü olarak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte, çocuklarımız, gençlerimiz ve çalışanlarımızın katıldığı bir dizi etkinlik düzenledik. Amacımız halkımıza doğru sağlık alışkanlıklarını kazandırmak ve farkındalık sağlamak. Bakanlığımız özellikle koruyucu sağlık hizmetlerini çok önemsiyor ve bu konuya ağırlık veriyor. Önümüzdeki günlerde İl Sağlık Müdürlüğü olarak Doğa yürüyüşleri, spor etkinlikleri ve sağlık sokağı gibi bu tarz benzer etkinlikleri gerçekleştireceğiz” dedi.

Etkinlik sonunda katılımcılara elma, su, diş fırça-macun seti, sağlıklı yaşam kitapçığı, ajanda ve not defteri gibi çeşitli hediyeler dağıtıldı.

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