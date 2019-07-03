Kocaeli'de Atık İlaç Toplama kampanyası

Sıfır Atık Projesi kapsamında, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Çevre Yönetim Birimi koordinatörlüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü ile İzaydaş A.Ş. arasında imzalanan protokol çerçevesinde; İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı hastaneler ile ağız ve diş sağlığı merkezlerimizde “Atık İlaç Toplama Kampanyası” başlatıldı.



ATIK İLAÇLARIN ÇEVREYE VERDİĞİ ZARAR ÖNLENECEK



Kampanya ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’nde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ‘’Ülkemizde yılda yaklaşık olarak 2 milyar kutu ilaç tüketilmektedir. Akılcı olmayan ilaç kullanımları sebebiyle oluşan kullanım süresi geçmiş veya kullanılmayan ihtiyaç fazlası ilaçların evsel atıkların içine atılması veya kanalizasyon sistemine dökülmesi neticesinde; ilaçlarda bulunan zararlı maddeler toprağa ve suya karışarak çevre kirliliğine neden olmakta, insan sağlığına ve doğadaki diğer canlılara zarar vermektedir. Evlerde bulunan miadı geçmiş veya kullanılmayan ihtiyaç fazlası ilaçların sağlık personelleri ve vatandaşlar tarafından çevreye ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesi ve atık ilaçların sağlık kuruluşlarımıza yerleştirilen atık ilaç toplama kutularında toplanması konusunda sağlık personelleri ve vatandaşlarımızda farkındalığın oluşturulması amacıyla başlatılan kampanyaya; tüm sağlık personellerinin gereken desteği vermesi ve kampanya süresi boyunca azami düzeyde atık ilaç toplanarak, atık ilaçların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden bertaraf edilmesinin sağlanması hedeflenmektedir’’ ifadeleri kullanıldı.