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SAĞLIK:
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Körfez Ticaret Odası’nda korona virüs önlemi

Körfez Ticaret Odası’nda yeni tip korona virüse (Codiv-19) karşı tedbirleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Körfez Ticaret Odası binasında koron virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı. Odada bulunan tüm ortak alanların özel malzemelerle dezenfekte edilirken ayrıca el dezenfektanlarının da hizmet alanlarına yerleştirildi.

Körfez Ticaret Odası'nda korona virüs önlemi

17 Mart 2020 Salı 12:01

 GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIYORUZ 

Odadaki tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını düzenli olarak yerine getirdiklerini söyleyen Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, ayrıca odanın sosyal medya kanallarından da korunma yöntemlerini detaylı olarak paylaştıklarını kaydetti. 

 

PANİK HALİNDE DEĞİL TEDBİRLİ ŞEKİLDE HAREKET EDELİM 

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaları dikkate alarak panik halinde değil, tedbirli bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Öztürk, “Toplum olarak bu bilinci yayıp küresel çapta yaşanan bu krizi en küçük hasarla atlatalım” dedi. 

 

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