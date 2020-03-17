Körfez Ticaret Odası’nda korona virüs önlemi

Odadaki tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını düzenli olarak yerine getirdiklerini söyleyen Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, ayrıca odanın sosyal medya kanallarından da korunma yöntemlerini detaylı olarak paylaştıklarını kaydetti.
PANİK HALİNDE DEĞİL TEDBİRLİ ŞEKİLDE HAREKET EDELİM
Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaları dikkate alarak panik halinde değil, tedbirli bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Öztürk, “Toplum olarak bu bilinci yayıp küresel çapta yaşanan bu krizi en küçük hasarla atlatalım” dedi.