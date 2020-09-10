Migren, diyabet ve hipertansiyon glokoma sebep olabilir

Glokom tedavisindeki amaç hastalığın ilerlemesini durdurmak
Glokomda tedavinin hastanın durumuna göre değiştiğini vurgulayan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Temel olarak ilaç tedavisi, lazer tedavisi ve cerrahi tedaviden söz edebiliriz. Bazen bunlardan birkaçı birlikte yapılabilir. Glokom tedavisindeki amaç, hastalığın ilerleyerek görme kaybına yol açmasının durdurulmasıdır. Tedavi mevcut olan görme kayıplarını geri getirmeyecektir. Bazen tedaviye rağmen ilerleme kaçınılmazdır” dedi.
Bazı hastalarda cerrahi tedavi uygulanabilir
İlaç tedavisinin (damla) glokomda en yaygın tedavi olduğunu söyleyen Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Burada amaç yüksek olan göz içi basıncını düşürerek görme siniri hasarını, görme alanı daralmasını görme kaybını durdurmaktır. Damla kullanmak uyum ve süreklilik gerektirir. Dolayısıyla hastalara önemini ve ciddiyetini doğru anlamaları için eğitim verilmelidir. Bazı glokom tiplerinde lazer tedavisi uygulanmaktadır. İlaç tedavisinin yetersiz kaldığı, ilaç tedavisine rağmen ilerleme gösteren glokom hastalarında veya bazı hastalarda erken cerrahi tedavi uygulanabilir” şeklinde konuştu.