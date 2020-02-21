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Minik bebeğe zabıta yetişti

Hastane randevusu için Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne giderken araçları bozulan minik bebeğin ve ailesini, hastane randevusuna Büyükşehir Zabıtası yetiştirdi.

Minik bebeğe zabıta yetişti

21 Şubat 2020 Cuma 09:55

 Kocaeli’de yaşayan vatandaşların huzuru, güvenliği, sağlığı ve kamu düzeni için görevini aralıksız sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, örnek çalışmaları ile takdir topluyor. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne hasta bebeklerini tedavi için götüren ailenin aracı Umuttepe Kampüsü yolunda bozuldu. Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Zabıta ekipleri, hasta bebeği ve ailesini zabıta aracı ile hastaneye ulaştırırken bozulan araç, çekiciyle oto sanayiye götürüldü.       

 

HASTA BEBEK MUAYENESİNE YETİŞTİRİLDİ

Kocaeli genelindeki örnek çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Zabıta ekipleri bu kez de minik bir bebeğin ve ailesinin imdadına yetişti. İzmit ilçesinde bir aile Üniversite Hastanesine bebeklerini muayene ettirmek için araçları ile yola çıktı. Umuttepe Kampüsü yolunda aracın arıza vermesi sonucunda yol kenarında bekleyen aileyi, Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri devriye atarken tespit etti. Hemen ailenin yanına ulaşan ekipler, bebeğin hasta ve muayene randevusunun olduğunu öğrendi. Büyükşehir Zabıta ekipleri, bebeği ve ailesini hızlı bir şekilde hastaneye götürerek randevusuna yetiştirdi.

 

ARAÇ ÇEKİCİ İLE OTO SANAYİYE GÖTÜRÜLDÜ

Trafik Zabıta ekipleri, minik bebek ve ailesinin hastaneye bıraktıktan sonra bozulan aracı titizlikle çekici arabasına yükledi. Araç tamiratının yapılması için oto sanayine götürüldü. Büyükşehir Zabıta ekipleri vatandaşların huzuru, güvenliği ve kamu düzeni için sorumluluk sahalarındaki çalışmalarına devam ediyor.

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