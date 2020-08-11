banner490
SAĞLIK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Pandemi sürecine uygun taşınma nasıl olur

Pandemi döneminde normalleşmeyle birlikte birçok insan günlük yaşamına geri döndü. Uzmanlar, insanların, evinde tadilat yaptırırken veya taşınırken ilgili firmalara Covid-19’a karşı hangi önlemleri aldıklarını sormaları gerektiğini belirtti. Konu ile ilgili açıklama yapan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Maske, mesafe ve el hijyeni Covid-19 önlemleri arasında en önemli 3 unsur. Tadilat yapacak ekibin veya evin taşınmasında görev alacak ekibin bunlara dikkat etmesi önemli” diye konuştu.

Pandemi sürecine uygun taşınma nasıl olur

11 Ağustos 2020 Salı 10:20

Coronavirus koli, karton gibi yüzeylerde 24 saate kadar yaşayabilirken, bu sürenin plastik yüzeyde 2-3 güne kadar uzayarak hastalık yapıcı etkisini sürdürebildiğine dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Virüsün yüzeylerden bulaşma olasılığı düşük olsa da sıfır değil. Bu nedenle de ister karton ister streçe sarılmış yüzeye dokunduktan sonra eller yıkanmalı, dezenfekte edilmeli ve kesinlikle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalı” dedi.

Yıkanabilecekleri yıkayın

Virüsün bulaşmasında ana yolun yüzeyler olmasa da yine de taşınırken kolilere dokunduktan sonra ellerin dezenfekte edilmesi ve daha sonra içerisindeki eşyalara dokunulması gerektiğini vurgulayan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Koli ve kolinin konduğu yüzey çamaşır suyu ve alkollü mendiller ile dezenfekte edilmeli. Mümkünse kolileri kendiniz hazırlayın. Eğer kolileri kendiniz yapmadıysanız silinebilecek ürünler deterjanlı su ile silinmeli, yıkanabilecek ürünler de mutlaka yıkanmalı” şeklinde konuştu.

Evde tadilat yapılırken sık dokunulan alanlar temizlenmeli

Tadilat süresince de evde çalışacak kişilerin maske takmalarının sağlanması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Elif Hakko, “Evde birçok insanın tadilat süresince dokunabileceği kapı kolu, lamba anahtarı ve merdiven tırabzanı gibi alanlar sık sık temizlenmeli. Ortamda mümkün olduğunca sosyal mesafe kuralı korunmalı. Tadilat yapılan alanın sık sık havalandırılmasına dikkat edilmeli” uyarısında bulundu.

Covid-19 önlemleri önceden sorulmalı

Maske, mesafe ve el hijyeninin Covid-19 önlemleri arasında en önemli 3 unsur olduğunun altını çizen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Evin taşınmasında görev alacak ekibin bunlara dikkat etmesi önemli. Tulum, siperlik, eldiven gibi önlemler gerekli değil. Bu süreçte birlikte çalışılacak taşımacılık şirketinin aldığı önlemlere dikkat edilmeli. Taşımacılık firmasıyla anlaşırken aldıkları önlemler sorulmalı” dedi.

Sterilizasyona dikkat edilmeli

Evi taşıyacak aracın önceden dezenfekte edilerek taşıma için hazır hale getirilmesini ve evi taşıyacak ekibin maske kullanarak eşyaları ambalajlaması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Elif Hakko, “Eşyaların ambalajı için öncelikle daha önce kullanılmamış tek kullanımlık malzemeler tercih edilmeli. Kullanılan ambalaj malzemelerinin hem korunaklı hem de sterilize edilmiş malzemeler olmasına dikkat edilmeli. Nakliyat personelinin tümü birden evin içinde olmamalı, yeterli kişi ev içerisinde olduktan sonra kalanlar evin dışından destek vermeli” şeklinde konuştu. Taşıma ekibinin yanı sıra evdeki herkesin de maske takması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Hakko, “Personelin sağlık kontrolleri sık sık gözden geçirilmeli. Taşıma işlemi sonlandıktan sonra evin her noktası iyi bir temizlik işlemi yapılarak dezenfekte edilmeli” dedi.

 

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İlçe ilçe covid-19 değerlendirildi İlçe ilçe covid-19 değerlendirildi
Sindirim sistemi hakkında bilinmeyenler Sindirim sistemi hakkında bilinmeyenler
Aşırı sıcaklar psikolojiyi bozuyor Aşırı sıcaklar psikolojiyi bozuyor
Hasta Nakil Hizmeti bayramda da görev başında Hasta Nakil Hizmeti bayramda da görev başında
Mevsim hastalığı ve korunma yolları Mevsim hastalığı ve korunma yolları
Bunlar, gebe kalma şansını azaltıyor! Bunlar, gebe kalma şansını azaltıyor!
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

İlçe ilçe covid-19 değerlendirildi
Covid-19 İlçe değerlendirme toplantısı Vali Seddar Yavuz’un başkanlığında ilçe kaymakamları ile il...

Haberi Oku