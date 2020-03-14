banner462
SAĞLIK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlk 2 vakamızla aynı temas çevresi, aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyduk. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı." dedi.

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi

14 Mart 2020 Cumartesi 10:26

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı.



#İnteraktif ‪- Bir bakışta koronavirüs salgını
Koronavirüs yayılma haritası
Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Mesai saatleri içinde ziyaretçi kabul edilmeyecek." dedi.

"Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izne ayrılabilecek, bu anlamda bir genelge de yayınlandı." diyen Koca, şöyle konuştu:

"Alo 184 SABİM Danışma Hattı'nı korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz.

"Yurt dışından gelenlerin 14 gün idari izinli sayılmaları gerektiğiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından karar çıktı.

Daha önce 5 ülkeye uçuş yasağı konmuştu. Şimdi 9 ülkeye daha bu yasak konuluyor."

Vaka sayısı 5'e yükseldi
Bakan Koca, "İlk 2 vakamızla aynı temas çevresi, aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyduk. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı. Koronavirüs tanısı konulan 5 vakadan 2'sinin solunum sıkıntıları var.""dedi.

"Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak tehdit o kadar zayıflar. Sonuç alana kadar tedbiri elden bırakmayacağız." ifadesini kullanan Koca, "Vatandaşımız sakin olsun, asla tedirgin olmasın. Vatandaşımızla birlikte bu süreci kolay atlatırız." dedi.

AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DaricaGebzeBaşkanKocaeliçayıorva
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Antikkapı’ya bağlı iş yerlerine dezenfeksiyon işlemi Antikkapı’ya bağlı iş yerlerine dezenfeksiyon...
Gebze'de iş kazası: 1 yaralı !! Gebze'de iş kazası: 1 yaralı !!
Sağlık Bakanı açıkladı; İkinci korona vakası tespit edildi! Sağlık Bakanı açıkladı; İkinci korona vakası...
Çayırova’da Dezenfekte Çalışması Çayırova’da Dezenfekte Çalışması
Coronavirus kaygısı çocuklara yansıtılmamalı Coronavirus kaygısı çocuklara yansıtılmamalı
Zabıtadan Fahiş Fiyat Denetimleri Zabıtadan Fahiş Fiyat Denetimleri
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Antikkapı’ya bağlı iş yerlerine dezenfeksiyon...
Ülkemizde de vakası görülen Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeni ile Antikkapı A.Ş. , vatandaşların...

Haberi Oku