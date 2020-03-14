Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlk 2 vakamızla aynı temas çevresi, aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyduk. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı." dedi.

14 Mart 2020 Cumartesi 10:26

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı.







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Koronavirüs yayılma haritası

Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Mesai saatleri içinde ziyaretçi kabul edilmeyecek." dedi.



"Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izne ayrılabilecek, bu anlamda bir genelge de yayınlandı." diyen Koca, şöyle konuştu:



"Alo 184 SABİM Danışma Hattı'nı korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz.



"Yurt dışından gelenlerin 14 gün idari izinli sayılmaları gerektiğiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından karar çıktı.



Daha önce 5 ülkeye uçuş yasağı konmuştu. Şimdi 9 ülkeye daha bu yasak konuluyor."



Vaka sayısı 5'e yükseldi

Bakan Koca, "İlk 2 vakamızla aynı temas çevresi, aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyduk. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı. Koronavirüs tanısı konulan 5 vakadan 2'sinin solunum sıkıntıları var.""dedi.



"Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak tehdit o kadar zayıflar. Sonuç alana kadar tedbiri elden bırakmayacağız." ifadesini kullanan Koca, "Vatandaşımız sakin olsun, asla tedirgin olmasın. Vatandaşımızla birlikte bu süreci kolay atlatırız." dedi.



AA