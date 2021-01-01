Salgın döneminde kadınlara çevrimiçi diyetisyen hizmeti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, salgın sürecinde evlerinde kalan kadınlar için sosyal medya hesapları üzerinden eğitimler veriyor. Bu kapsamda diyetisyenler, çevrimiçi olarak kadınların merak ettikleri soruları cevapladı.

ÇEVRİMİÇİ DİYETİSYEN DESTEĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü “Anne Şehir” sağlıklı yaşam programı projesi kapsamında salgın döneminde kadınlar, çevrimiçi programlarla bir araya geliyor. Evlerinden çıkamayan annelerin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla hizmet veren Anne Şehir, çevrimiçi spor egzersizlerinin yanında sosyal medya hesapları üzerinden her salı saat 20.00’de diyetisyenler tarafından gerçekleştirilen canlı yayınlar aracılığıyla sağlık ve beslenme konularında kadınları bilgilendiriyor.

SORULAR CEVAPLANDIRILIYOR

Anne Şehir sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yapılan yayınlar sayesinde etkileşimi olan programlar yapılıyor. Bu sayede katılımcılar hem yeni bilgiler öğreniyorlar hem de merak ettikleri sorulara cevap buluyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen programlarda bağışıklık sistemi, kalp-damar hastalıkları, diyabet ve obezite konuları ele alındı. Programlarda genel olarak sağlıklı ve dengeli beslenmenin, fiziksel aktivitede bulunmanın ve düzenli uykunun öneminden bahsediliyor. Diyetisyenler tarafından yapılan sunumların akabinde izleyicilerden gelen sorular cevaplandırıldı. Diyetisyenler tarafından yapılan sunumlara ilaveten çevrimiçi spor egzersizlerine katılanlara yönelik belli periyodlarla salgına yönelik gerekli tedbirler alınarak vücut analizi, ölçümü ve kilo takibi yapılıyor.

ANNE ŞEHİR ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

Anne Şehir, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklı bireylerden ve güçlü ailelerden oluşan bir toplum için çalışmaya devam ediyor. Sunulan hizmetlerden faydalanmak için Anne Şehir sosyal medya hesaplarını takip etmek yeterli.