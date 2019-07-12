Türk Kızılay Kocaeli Toplum Merkezi açıldı

İlyasbey Caddesi'nde Türk Kızılay Gebze Kan Merkezinin bulunduğu alanda açılan, yerel nüfusa ve çeşitli sebeplerle yerlerinden edilmiş ihtiyaç sahiplerine hizmet veren toplum merkezlerinin 16'ncısı olan Türk Kızılay Kocaeli Toplum Merkezinin açılış törenine, Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Katar Hayır Derneği Başkanı Nasser Abdulaziz Al-Mogaiseeb, Türk Kızılay Gebze Şube Başkanı Oya Tuncel, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, STK temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk Kızılay Genel Sekreteri Can, burada yaptığı açıklamada, kurumun çalışmalarını anlattı.

Bu coğrafyaya sığınan insanların ihtiyaçlarını karşılamanın, Türk Kızılay için 151 yıllık bir gelenek olduğunu vurgulayan Can, "Bu topraklar zulüm gören, çileli insanlar için ne zaman güvenli bir sığınak olarak görülmüşse Kızılay da devleti ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte onların yaralarını sarmak, umutlarını taze tutmak için elinden gelen her çabayı sergilemiştir." dedi.

Can, Suriye'de patlak veren insani krizin ardından sınıra yığılan binlerce mazluma Türkiye'nin kapılarını açtığını ve tüm acil insani ihtiyaçları karşıladığını anımsattı.

Çalışmaların önemli bir bölümünü bugün 16'ncısının açılışını gerçekleştirecekleri toplum merkezi aracılığıyla yapacaklarına değinen Can, şunları dile getirdi:

"Tüm bu hizmetler sayesinde, Şanlıurfa'da ilk toplum merkezimizi açtığımız 2015 yılından bugüne kadar, 800 binden fazla insanın hayatına dokunduk. 260 binden fazla insana sağlık ve psikososyal destek hizmeti sunduk. 30 binden fazla insan geçim kaynağı geliştirme çalışmalarımızdan faydalandı. 75 binden fazla çocuğun okullaştırılmasına katkı sağladık ve daha nice hizmetleri devletimizin büyük desteği, iş birliği yaptığımız tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte gerçekleştirdik. Bugün açacağımız 16. toplum merkezimizle Kocaeli, Gebze ve bu bölgenin tümü, hizmetlerimize daha kolay ulaşabilir hale gelecek."

Can, daha önce insani alanda pek çok iş birliği gerçekleştirdikleri Katar Hayır Derneğinin, bir kez daha iyiliğin, insani değerlerin ve kardeşliğin mesafe tanımayacağını gösterdiğini ve desteklerini esirgemediklerini belirterek, bu değerli dayanışmanın artarak devam etmesini dilediğini vurguladı.

- "Tarih boyunca insani yardım için dünyanın dört bir tarafına koştuk"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın da toplum merkezinin Gebze'ye, kente ve ülkeye hayırlar getirmesini dileyerek, şöyle dedi:

"Biz ne zaman yardımına ihtiyaç duyan birisi olsa ona koşan bir milletiz. Tarih boyunca insani yardım için dünyanın dört bir tarafına koştuk, canımızı ve kanımızı verdik. Şu anda da yaşanmakta olan üzücü olaylar nedeniyle göç eden insanlara kucak açan yegane ülke Türkiye'dir. Biz bedeli ne olursa olsun dünya beşten büyüktür demeye devam edeceğiz. Bedeli ne olursa olsun biz o insanlara yardım etmeye devam edeceğiz. Nerede bir insani bir yardıma ihtiyaç varsa barış ve huzur için oraya gitmeye devam edeceğiz. Tarihte bunun bedelini ödedik, bugün de ödüyoruz, gelecekte de ödeyeceğiz. Geçmişte olduğu gibi bugün de üzerimize gelmeye devam edecekler. Biz bu aziz milletin evlatları olarak geçmişte olduğu gibi gelecekte de canımızla kanımızla bu bedeli ödemeye hazırız."

- "14 bin kişiye ulaşma hedefimiz var"

Katar Hayır Derneği Başkanı Al-Mogaiseeb de derneğin Türkiye'deki ilk şubesini 2015'te açtığını belirtti.

Al-Mogaisee, Suriyeliler ve mülteciler konusunda yükü azaltmak için Türkiye'de bulunduklarını bildirdi.

Al-Mogaiseeb, böyle bir merkeze destek sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Burada yapacağımız hizmetlerde eğitim, psikolojik destek, geliştirilmiş programlar, çocuklar için çalışmalar, sağlık çalışmalarıyla Türkiye'ye gelen Suriyelilere destek sunacağız. Türk Kızılayı ile birlikte 2 yıllık bir çalışma yapacağız ve 14 bin kişiye ulaşma hedefimiz var. Burada yaptığımız çalışmadan büyük mutluluk duyuyoruz." sözlerine yer verdi.



