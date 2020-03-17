“Aday değilim”

Hakkında AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanlığı’na aday olacağı iddia edilen Gebze Belediyesi Meclis Üyesi Osman Sezer açıklamalarda bulundu. Geçmişte Gebze Gençlik Kolları yönetiminde yer alan ve geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen seçimlerde Belediye Meclis Üyesi seçilen Sezer, “Önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek AK Parti Gebze Gençlik Kolları kongresiyle ilgili bir takım çevreler tarafından aday olacağıma ve adaylığımla ilgili belediye başkanımızdan onay aldığıma dair bir takım söylentileri bizlerde duyduk. Aday olmak gibi bir düşüncem yok” dedi.

“PROJELER ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ”

Şuanda belediye meclis üyeliği görevinin devam ettiğini söyleyen Osman Sezer, “Ulusal ve uluslararası projelerde çalışmalar yapıyorum. Gebze Belediye Meclis Üyeliği görevimiz devam ediyor. Bunun üzerine gençlik kolları başkanlığı ile ilgili aday olmam söz konusu değildir. Şuanda mevcut gençlik kolları yönetimimizde bu görevi üstlenecek değerli arkadaşlarımız vardır. Makamlar geçicidir, daha önemli durumlar var. Tüm dünya büyük bir imtihandan geçiyor. Rabbim bizlere kolaylıklar versin. Son dönemlerde dünyada etkisini gösteren ve ülkemizde görülen virüsten inşallah tez zamanda kurtuluruz. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizi panik yapmadan tedbirli olmaya ve devlet büyüklerimizin önerilerine uymaya davet ediyorum” dedi