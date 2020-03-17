“Aday değilim”

“PROJELER ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ”
Şuanda belediye meclis üyeliği görevinin devam ettiğini söyleyen Osman Sezer, “Ulusal ve uluslararası projelerde çalışmalar yapıyorum. Gebze Belediye Meclis Üyeliği görevimiz devam ediyor. Bunun üzerine gençlik kolları başkanlığı ile ilgili aday olmam söz konusu değildir. Şuanda mevcut gençlik kolları yönetimimizde bu görevi üstlenecek değerli arkadaşlarımız vardır. Makamlar geçicidir, daha önemli durumlar var. Tüm dünya büyük bir imtihandan geçiyor. Rabbim bizlere kolaylıklar versin. Son dönemlerde dünyada etkisini gösteren ve ülkemizde görülen virüsten inşallah tez zamanda kurtuluruz. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizi panik yapmadan tedbirli olmaya ve devlet büyüklerimizin önerilerine uymaya davet ediyorum” dedi