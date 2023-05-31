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Ak Parti’ye İlk Hayırlı Olsun Şehit Yakınları Ve Gazilerden

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus’a seçim sonrası ilk hayırlı olsun ziyareti, Vatan Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği’nden geldi.

Ak Parti'ye İlk Hayırlı Olsun Şehit Yakınları Ve Gazilerden

31 Mayıs 2023 Çarşamba 13:10

  Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nin sona ermesinin ardından parti çalışmalarına kaldığı yerden devam eden AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, hafta başında il başkanlığında Vatan Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği’ni ağırladı. Başkan Yaşar Güvenmez ve yönetimi, Talus’a seçim zaferinden dolayı hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Talus, bu ziyaretin kendileri için çok anlamlı olduğunu, Başkan Güvenmez ve ekibine şükran borçlu olduklarını belirterek, “Seçim sonrası ilk hayırlı olsun ziyaretinde Vatan Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği Yaşar Güvenmez, çok kıymetli yönetimi ve 15 Temmuz Gazisi Halil Koştaş’ı ağırlamaktan onur duyduk. Teşekkür ediyoruz” dedi. 


İHA
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