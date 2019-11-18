Ankara Arena Da Refah İzdihamı Yaşanıyor!

Yeniden refah partisinin birinci olağan büyük konğresi, Ankara arena kapalı spor salonunda devam ediyor. 10.400 kapasitesi bulunan salonun içinde şu ana kadar 15.000 kişi giriş yaptı.

Salonun oturulması yasak olan merdivenleri tamamı ile doldu. Salon içindeki saha üzerine halı serilerek, delegeler oturtuldu.

Erbakan salonda!

Herkesin gelmesini heyecanla beklediği, konğrenin tek genel başkan adayı, Dr. Fatih Erbakan salona girdiğinde, izdiham dolayısı ile salonda ilerlemekte güçlük çekti. Kendisinin konğreye katılan vatandaşaları selamlaması için kurulan platform üzerinde dolaşarak, halkı selamlayan Erbakan’ ın salonu selamlaması, yogun kalabalık nedeni ile yaklaşık yarım saat boyunca devam etti.

Amerika birleşik devletleri temsilci gönderdi!

Konğreye dış dünyadan yoğun ilgi var. Kongreye, Rusya büyükleçilği müşteşarı Alexander Sotnichenko, Amerika birleşik devletleri iç politika başkanı ve çalışma ataşesi Amy Lilis ile birlikte azerbaycan, malezya, pakistan, sudan. Filistin, afganistan, iran, ırak, endonezya, senegal devletlerinin büyükelçileri de katıldı.

Yeni zelanda büyükelçisi Wendy Hinton,takdim edilirken, Yeni zelandada yapılan cami saldırısı karşısındaki yapıcı tavrı özellikle hatırlatıldı.

Filistin büyükelçisine dakikalarca alkış!

Katılımcılar arasınnda bulunan filistin büyükelçisi takdim edildiğinde, alkış sesinden dolayı sunucu dakikalarca anons yapamadı.

Abd temsilcisi Amy Lilis anons edildiği sırada salonda yuh sesleri duyuldu.

Partinin kongresine, yurtdışında ki siyasi partilerin temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları ile thınk thank kuruluşlarından da yoğun katılım var.

Proğrama yoğun proğramı nedeni ile katılamadığını bildiren, tbmm başkanı Mustafa Şentop, KKTC eski cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Ankara büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş’ ın telgrafları okundu.

Davut Güloğlu süprizi!

Parti konğresine katılan sanatçı Davut Güloğlu şarkılar okudu. Kendisinin de eski bir refah partili oluduğunu ifade eden Güloğlu, bundan sonra bende yeniden refah partisindeyim dedi.

Konğrede, şu sıralarda, genel başkan adayı Dr. Fatih Erbakanın konuşmasın yapması bekleniyor.













