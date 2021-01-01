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Aras, Kocaeli halkının yeni yılını tebrik etti

Yeniden refah partisi Kocaeli il teşkilatı yılın son toplantısını partinin il binasında gerçekleştirdi. Covid-19 rahatsızlığından yeni kurtulan Mehmet Aras başkanlığında yapılan toplantıya basın yoğun ilgi gösterdi. Toplantı renkli anlara sahne oldu. Rahatsızlığının ardından ilk kez toplantı yöneten Aras, işte görüyorsunuz refah partisi 2020 yılını dolu dolu bitirdi. Yeniden refah partisini corona bile durduramıyor dedi.

Aras, Kocaeli halkının yeni yılını tebrik etti

01 Ocak 2021 Cuma 13:39

Hükümete çağrı; Asgari ücret ile önce siz geçinin de, görelim.

Toplantı esnasında hükümetin asgari ücret zammını ağır eleştiren Mehmet Aras, hükümete hitaben; ilan ettiğiniz asgari ücret ile önce siz kendiniz geçinin de, vatandaşa örnek olsun dedi.

Yeniden refaha üye yağıyor.

Toplantı esnasında iki il yönetim kurulu üyesinin Arasa sürprizleri vardı. Partinin il yönetim kurulu üyesi olan, Ömer Avcı ve Gökhan Yüksel, il başkanı Aras a partiye kazandırdıkları 150 yeni üyeye ait üye kayıt fişlerini teslim ettiler. Yeni üyelerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Aras, Kocaeli halkının yeniden refah partisine olan ilgisine yönelik şükranlarını dile getirdi.

Aras, Kocaeli halkının yeni yılını tebrik etti.

İl başkanı Mehmet Aras, programa katılan basın mensupları aracılığı ile Kocaeli halkının yeni yılını kutladı.

2020 yılının tüm acıları ile geride kaldığını vurgulaya Aras, 2021 yılının mutluluk, huzur ve sağlık getirmesini diledi. 2021 yılının tüm insanlığa barış getirmesini temmeni ettiğini dile getiren il başkanı, tüm Kocaeli halkının yeni yılını tebrik ediyorum. Dedi.

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