Aras'dan Erbakan’a ziyaret

Yeniden refah partisi genel başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın daveti üzerine Ankara'ya giden Yeniden Refah Partisi Kocaeli il Başkanı Mehmet Aras, il başkanlık divanı üyesi İbrahim Şenmemiş ve Kandıra'ya yeni atanan ilçe başkanı Levent Gödek ile birlikte Dr. Fatih Erbakanı konutunda ziyaret etti.

Ziyaret esnasında Kandıra"ya yeni atanan ilçe başkanı Levent Gödek'e yetki belgesini, Dr. Fatih Erbakan bizzat takdim etti. Kandıra hakkında ilçe başkanından bilgiler alan genel başkan, yeni atadığı ilçe başkanına görevinde başarılar diledi.

Yeni ilçe başkanı Gödek, Erbakan’ a, yanında getirdiği kandıra yoğurdunu hediye etti.

Aras ve beraberindeki heyeti çok sıcak karşılayan Dr. Fatih Erbakan, il başkanı ile Kocaeli ve genel siyaset hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Renkli kişiliği ile bilinen il başkanı Aras, genel başkanına sembolik milli görüş ekmeği hediye etti.

Sembolik ekmeği genel başkanına takdimi esnasında Aras: “Yeniden refah iktidarında halkın ekmeği büyüyecek, rantiyeci ve hortumcuların ekmeği küçülecek. Bu ekmek işte bunu sembolize ediyor. Hakça bölüşümün adı adil düzendir. Bu ekmek milli görüş ekmeğidir, adil düzen ekmeğidir, dedi.”

İl başkanı ve yanındaki heyete ziyaretinden ötürü teşekkür eden Erbakan, misafirlerini kapıya kadar uğurladı.