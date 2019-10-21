Başkan Büyükakın, Müjdeleri tek tek açıkladı

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr Numan Kurtulmuş’un da katıldığı İl İstişare toplantısında birbirinden önemli projeler hakkında müjdeler verdi.

Büyükşehir Belediyesi olarak Genel Başkanımıza ve teşkilatlarımıza layık olacak şekilde var gücümüzle çalışıyoruz diyerek konuşmasına başlayan Başkan Büyükakın, “Göreve geldiğimizden bu yana gece gündüz hafta içi hafta sonu demeden milletimizin ve sizlerin güvenine layık olabilmek için çalışıyoruz, hizmet ediyoruz” dedi.

“ANA MALİYET TOPLAMI 5 MİLYAR TL’DİR”

Yoğun bir katılımın yaşandığı ve AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in ev sahipliğinde gerçekleşen programda, Darıca-Gebze arasında yapımına başlanan Metro projesinin devir işlemlerinin atılan imzayla tamamlandığını söyleyen Başkan Büyükakın, “Bu devir ile Cumhurbaşkanımız kentimiz için inanılmaz bir destek sağlamış oldu. Metro projemizin alt alta topladığımızda ana maliyeti 5 Milyar TL’dir. Bu rakam Büyükşehir Belediyemizin beş yıllık yatırım miktarından daha büyük bir tutardır. İl Başkanımızla Metro projemizin devri konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a rica ettiğimizde kendisinden Allah razı olsun, Kocaeli’ye böyle bir lütufta bulundular. Bu sayede bizde gelecek için daha çok yol almaya kavuşmuş olduk. Bu sayede hem Metro yapılacak hem de diğer çalışmalarımıza devam etmiş olacağız” şeklinde konuştu.

“İNŞALLAH KISA ZAMANDA İHALESİNE ÇIKACAĞIZ”

İzmit’te ki Tramvay hattının Kuruçeşme’ye doğru ilerlemeye devam ettiğini de dile getiren Başkan Büyükakın, “Diğer yandan yapmak istediğimiz bir şeyde Şehir Hastanesinin açılışına tramvay projemizi yetiştirmektir. Arkadaşlarımız tüm projelendirme çalışmalarını yapıyor. İnşallah kısa zamanda ihalesine çıkacağız. İhale hazırlıklarını yapmaya başladık. Bu hat üzerinde günlük elli bin yolcu kapasitesinin olduğunu bildiğimiz için burada ki ulaşım hizmetlerini tramvay ile vermek bizim için kaçınılmaz olmuştur” ifadelerini sarf etti.

“250 DÖNÜM OLAN ALANIN DEVRİNİ BEDELSİZ OLARAK VERDİLER”

Geçtiğimiz günlerde Çevre Bakanımız Sayın Murat Kurum ile bir araya gelmiştik diyerek açıklamalarını sürdüren Başkan Büyükakın, “Kentimizde yapılacak Millet Bahçeleri için sayın bakanımızla görüştük. Gebze’de ki Askeriyeden devir olunmuş alan için Meydan yapma sözünü kendileri verdiler. Müjdeyi de bugün buradan sizlerle paylaşmak istedim. İnanılmaz bir proje. 640 dönüm büyüklüğünde ve yaklaşık yatırım tutarı da 300 milyon TL’dir. Bu rakam inanılmazdır. Buradan kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Çevre Bakanımız Gölcük’te ki Millet Bahçesini yapma sözü de verdiler. Hemen yanı başınımızda ki Fuar Alanı başta olmak üzere Büyükşehir Belediyemizden Vinsan tesislerine kadar hazine mülkiyetinde ki 250 dönüm olan alanın devrini bedelsiz olarak bizlere tahsis ettiler. Bu da inanılmaz bir müjdedir. Bu alan kamusal hizmete açılacaktır. Yeşil bir bant olacak şekilde tasarlayacağız. Bedelsiz şekilde devir edilen bu alanlar için Çevre Bakanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

“DARICA, KÖRFEZ VE DERİNCE’DE ALT YAPI İHALELERİNE ÇIKIYORUZ”

Ama belki en büyük müjdeyi Dilovası’nda ki Kömürcüler OSB’nin kaldırılması hakkında ki kararlılıkla yaptılar diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, “Kömürcüler OSB’nin kaldırılması müjdesini verince bizde ilgili genel müdürümüzle toplantılarımıza başladık. Dilovası’nda ki kardeşlerimizin Kömürcüler OSB’nin kaldırılması için çok önemli talepleri vardı. İnşallah orada ki çalışmalarımızda hızlı bir şekilde tamamlanacak. Var gücümüzle çalışıyoruz. Darıca’da ki Millet Bahçemizi yapacağız. Eskihisar ile birleşme yıl sonuna kadar gerçekleşecek. Darıca’da 60 Milyon TL’lik altyapı ihalesine çıkmak üzereyiz. Körfez ve Derince ilçemizin altyapı ihaleleri de yapacağız. Gölcük’te ki Maraşel Fevzi Çakmak caddesinin duble yapılması çalışmalarına da başladık. Diğer ilçelerimizde ki çalışmalarımıza da yoğun bir şekilde devam ediyoruz” ifadelerini sarf etti. Başkan Büyükakın konuşmasını, “İl istişare kurulu üyelerine ve bugüne kadar bize verdikleri destekler için tüm teşkilat üyelerine çok teşekkür ediyorum” diyerek tamamladı.



























