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Başkan Büyükgöz Gebzelilerle bayramlaştı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz bayram namazı sonrasında Gebzeli hemşerilerinin Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

Başkan Büyükgöz Gebzelilerle bayramlaştı

21 Temmuz 2021 Çarşamba 12:05

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebzeli hemşerilerinin Kurban Bayramını tebrik etti. Bayram namazını Çoban Mustafapaşa Camii’nde Gebzeli hemşerileriyle birlikte eda eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte vatandaşlarla bayramlaştı. Gebzeli hemşerilerinin Kurban Bayramını cami çıkışında tebrik eden Başkan Büyükgöz, “Dini bayramlar manevi dünyamızı harekete geçiren, ruhumuzu zenginleştiren çok özel günlerdir. Bu özel günler, bizlere yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularımızı geliştiren, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren çok güzel imkanlar sunuyor. Bayramların ruh dünyamıza kattığı güzellikler sayesinde bizler sadece kendi sorunlarımızla değil, yakın çevremizdeki ve dünyanın her tarafındaki insanların sorun ve dertleriyle ilgilenen bir ufka sahip oluyoruz. Bayram sevincinin ve coşkusunun yılın her gününde yaşanması temennisiyle tüm hemşerilerimin, vatandaşlarımızın, Türk ve İslam Dünyası’nın Kurban Bayramı’nı kutluyor, huzur içinde nice bayramlar geçirmelerini diliyorum”  ifadelerini kullandı. 
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