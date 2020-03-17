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Başkan Şayir:‘PANİK YOK, TEDBİR VAR!’

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşları uyararak, mecbur kalmadıkça kalabalık ortamlara girmemelerini, hastalığın seyri açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Başkan Şayir:‘PANİK YOK, TEDBİR VAR!'

17 Mart 2020 Salı 12:10

 Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığını ifade ederek, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların ve uzmanların açıklama ve uyarılarını yakından takip ettiklerini dile getirdi.

BAŞKAN ŞAYİR, VATANDAŞI UYARDI

Koronavirüs konusunda vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Başkan Şayir, "Halkımız, Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere uzmanların uyarılarını takip ederek kişisel temizlik tedbirlerinizi mutlaka almalıdır. Mecbur kalmadıkça kalabalık ortamlara girilmemelidir. Bu hastalığın seyri açısından büyük önem taşıyor. Uzmanların açıklamaları doğrultusunda eller sık sık sabunla ve bol suyla yıkanmalı, su ve sabuna ulaşamayacağımız durumlar için yanımızda mutlaka kolonya veya dezenfektan taşımayı ihmal etmeyelim.

Eğer kendinizi hasta hissediyorsanız mutlaka bir sağlık kuruluşuna gidin. Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı korona virüse karşı 14 kuralı mutlaka uygulayın" şeklinde konuştu.

TEDBİRLERİ ALIYORUZ

Koronovirüs’le ilgili olarak tüm tedbirleri almaya çalıştıklarını belirten Başkan Şayir, “Özellikle halkımızın ortak kullanım alanlarının dezenfekte edilmesi için tüm ekiplerimiz canla başla çalışıyor.

İlerleyen günlerde de belediye olarak Koronovirüs’le ilgili daha geniş tedbirler almaya devam edeceğiz. Belediye binası girişinde hem personelimiz hemde dışarıdan gelen vatandaşlarımızın ellerini dezenfekte etmeleri için el dezenfekteleri konuldu. Belediye olarak halkımızı bilgilendirir açıklamaları anı anına paylaşıyoruz. Paniğe gerek yok ama tedbirleri muhakkak almalıyız.”dedi.

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