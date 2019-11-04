Bıyık, Kandemir’i ağırladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı ziyaret etti. Kandemir, Darıca’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını iletirken Başkan Bıyık da ziyaret için teşekkür ederek Gönül Birliği Kapısı hediye etti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’i makamında ağırladı. Ziyarette AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ile birlikte ilçe yöneticileri ve meclis üyeleri de yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN SELAMINI İLETTİ

Teşkilat çalışmaları kapsamında Darıca’yı ziyaret ettiğini ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, yerel seçimlerde alınan başarılı sonuç nedeniyle Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını da ileten Kandemir, belediye çalışmalarında Bıyık’a başarılar diledi.

BIYIK ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da nazik ziyareti için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’e teşekkür ederek çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı olan gönül belediyeciliğini Darıca’da en iyi şekilde uygulamaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Bıyık, “Göreve geldiğimiz günden itibaren Darıca’da gönül belediyeciliği inşa etmek için canla başla çalışıyoruz. Sürekli vatandaşımızla birlikte olmaya özen gösteriyoruz. Gönül buluşmalarıyla mahallelerde halk meclisleri gerçekleştiriyoruz. Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz projeler için ekibimizle birlikte çalışıyoruz” diye konuştu. Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyaret hatıra fotoğrafı çekimiyle son bulurken Başkan Bıyık, Kandemir’e Darıca’nın simgesi olan Gönül Birliği Kapısı hediye etti.













