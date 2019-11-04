BÜYÜKAKIN GEBZE ESNAFINI ZİYARET ETTİ

Gebzeli esnafları ziyaret eden ve vatandaşlarla buluşan Başkan Büyükakın, “Dün olduğu gibi bugünde ve yarında halkımızın hizmetinde olacağız” ifadelerini sarf etti.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Marmara Bölge Başkanı Mustafa Köse ile birlikte AK Parti Gebze İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Gebzeli esnafları ziyaret eden ve vatandaşlarla da buluşan Başkan Büyükakın, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Gebze İlçe Başkanlığı’nın önünde toplanan teşkilat üyelerine bir konuşma da yapan Başkan Büyükakın, “Bu birliktelik teşkilatlarımızın ne kadar güçlü olduğunu, Türkiye’ye örnek bir teşkilat olduğunu bir kez daha göstermiştir” dedi.

“BİRLİKTE YÜRÜDÜĞÜMÜZ İÇİN GURUR DUYUYORUZ”

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Milletvekilleri Emine Zeybek, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır, Cemil Yaman, Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ve çok sayıda teşkilat üyesinin de hazır bulunduğu buluşmada konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, “Sizin gibi teşkilata sahip olduğumuz için ve sizlerle birlikte yürüdüğümüz için gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

“HALKIMIZLA BİRLİKTE ULAŞACAĞIZ”

Gebzeli esnaflarla birlikte vatandaşlarla da buluşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, esnaflara bereketli işler diledi. 7’den 77’ye herkesle ilgilenen Başkan Büyükakın, “Her fırsatta halkımızla ve esnafımızla Kocaeli’nin her noktasında bir araya gelmeye çalışıyoruz. Halkımızın önerilerini ve taleplerini de yerinde dinleyerek ona göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşımızın mutluluğu üzerine hizmetleri gerçekleştirmek için çaba sarf ediyoruz. Mutlu Şehir Kocaeli vizyonuna halkımızla birlikte ulaşacağız” şeklinde konuştu.

VATANDAŞLARLA BOL BOL SOHBET ETTİ

Ülkemizi ve kentimizi 2023 hedeflerine ulaştırmak, yeni nesillerimize 2053 ve 2071 vizyonlarını anlatmak için de çaba sarf ettiklerini söyleyen Başkan Büyükakın, “Dün olduğu gibi bugünde ve yarında halkımızın hizmetinde olacağız. Gelecek nesillerimizi düşünerek de hizmetlerimizi gençlerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin, esnaflarımızın ve halkımızın önerilerine çok büyük önem veriyoruz” diyerek açıklamasını tamamladı. Ziyaretler esnasında Başkan Büyükakın, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.