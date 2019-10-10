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BÜYÜKGÖZ “GEBZE'NİN KURTULUŞU'NU“ KUTLADI

Gebze’nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bizlere bu güzel vatanı emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, Gebzeli hemşerilerimin Kurtuluş Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum” dedi.

BÜYÜKGÖZ 'GEBZE'NİN KURTULUŞU'NU' KUTLADI

10 Ekim 2019 Perşembe 11:25

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze’nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükgöz mesajında şu ifadeler yer verdi: “1. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Mondros Mütarekesi gereği, yurdumuzun pek çok şehri gibi, Gebze’miz de, düşman işgaline uğradı. Tarihi belgelere göre, 13 Temmuz 1920’de İngiliz kuvvetleri tarafından Gebze işgal edildi. Gazi Mustafa Kemal Paşa liderliğindeki Anadolu’daki Ulusal Direniş Hareketi zaferle sonuçlanınca, 11 Ekim 1922’de işgal devletleriyle Mudanya Ateşkes Anlaşması imzalandı ve Şile-Gebze-Darıca hattı sınırlarımıza dahil edildi. 12 Ekim 1922’de Türk Ordusu’na bağlı 61. Tümen Süvari Bölüğü, Gebze’ye girerek ilçeyi düşman işgalinden kurtarmış oldu.  

ATALARIMIZA MİNNETTARIZ

Düşman işgalinden kurtarılan bu güzel şehri mamur etmek, ilçemizde yaşayan insanlara layık oldukları en güzel hizmeti vermek, en kutsal görevimizdir. Bu güzel kenti sağlıklı, yaşanılabilir, çağdaş dünyayla bütünleşen bir kent haline getirmek, sadece hemşerilerimize karşı değil, atalarımıza karşı da bir vefa borcudur. Bizler, bu bilinç ve kararlılıkla, bıkmadan ve yorulmadan çalıştık, bundan sonra da aynı heyecan ve azimle çalışmaya devam edeceğiz. Bizlere bu güzel vatanı emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, Gebzeli hemşerilerimin Kurtuluş Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum.”


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