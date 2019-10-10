BÜYÜKGÖZ “GEBZE'NİN KURTULUŞU'NU“ KUTLADI

ATALARIMIZA MİNNETTARIZ
Düşman işgalinden kurtarılan bu güzel şehri mamur etmek, ilçemizde yaşayan insanlara layık oldukları en güzel hizmeti vermek, en kutsal görevimizdir. Bu güzel kenti sağlıklı, yaşanılabilir, çağdaş dünyayla bütünleşen bir kent haline getirmek, sadece hemşerilerimize karşı değil, atalarımıza karşı da bir vefa borcudur. Bizler, bu bilinç ve kararlılıkla, bıkmadan ve yorulmadan çalıştık, bundan sonra da aynı heyecan ve azimle çalışmaya devam edeceğiz. Bizlere bu güzel vatanı emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, Gebzeli hemşerilerimin Kurtuluş Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum.”