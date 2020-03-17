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ÇANAKKALE ZAFERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ‘’Çanakkale Zaferi, nesilden nesile aktarılan bir kahramanlık destanıdır’’ dedi.

ÇANAKKALE ZAFERİ

17 Mart 2020 Salı 11:54

 Başkanı Büyükakın, ‘’Çanakkale Zaferi, şanlı ordumuzun ve milletimizin birlik ve beraberlik içinde yazdığı ve dilden dile, nesilden nesile aktarılan bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale Zaferi, ölüme gözünü kırpmadan giden adeta ölümü öldüren Mehmetçiğimizin o tertemiz kanıyla yazdığı bir destandır.

Çanakkale Zaferi, bizi biz yapan en önemli değerlerimizden birisidir. Üzerinden bir asırdan fazla zaman geçmesine rağmen Türk Milleti, vatan sevgisinin en müstesna ve muhteşem ifadesi olan Çanakkale Zaferi’ni her zaman aynı coşkuyla yüreğinde yaşamıştır.

Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin bir ve bütün olduğunun dünyaya ilanıdır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum, ruhları şad olsun” ifadesini kullandı.

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