CHP Gebze'de aday bolluğu

06 Ocak 2020 Pazartesi 12:25
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kocaeli genelindeki kongre heyecanı sürüyor. Kongre yapmayan az sayıda ilçe kalırken en dikkat çeken yer ise Gebze. Şu ana kadar 5 isim CHP Gebze İlçe Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı. 19 Ocak’ta sandık başına gidecek olan delegeler, CHP Gebze ilçe başkanını seçecek. Kongre sürecinde 5 isim ilçe başkanlığı koltuğuna aday olduğunu duyurdu. Mevcut ilçe başkanı Musa Yılmaz’ın yanı sıra, geçmiş dönem ilçe başkanı İsmet Kara, Sait Aydın, CHP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Gökhan Orhan ve Serdar Tüze 19 Ocak’ta gerçekleşecek kongrede delegelerden oy bekleyecek. Olağan genel kurulda delegelerin nasıl bir tercih yapacağı ve CHP'nin Gebze’de ne gibi bir yol haritası çizeceği merak konusu.
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