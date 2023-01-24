CHP Kocaeli'nin 2023 seçimlerinin koordinasyonunu emanet edeceği SKM Başkanı Nazım Gençtürk oldu

CHP Kocaeli İl Yönetim Kurulu kararıyla SKM Başkanlığı görevine partinin genç ve deneyimli ismi İl Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Nazım Gençtürk getirildi. Gençtürk başkanlığındaki SKM 2023 seçimleri için seçim programlarının planlaması, adayların ve ilçelerin koordinasyonu ve seçim güvenliği başta olmak üzere tüm sürecin sağlıklı işlemesinden sorumlu olacak. Önümüzdeki günlerde SKM sekretaryası oluşturulması ve ilçelerden görevlendirilecek üyelerin davet edilmesi sonrası ilk SKM toplantısı yapılması planlanıyor.