SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

CHP Kocaeli'nin 2023 seçimlerinin koordinasyonunu emanet edeceği SKM Başkanı Nazım Gençtürk oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı ve İl Yönetim Kurulu üyeleri partide gerçekleştirdikleri olağan haftalık toplantılarında 2023 Genel Seçimleri’nde örgütün en kritik görevlerinden birini üstlenecek olan Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı’nı belirledi.

CHP Kocaeli'nin 2023 seçimlerinin koordinasyonunu emanet edeceği SKM Başkanı Nazım Gençtürk oldu

24 Ocak 2023 Salı 21:11

 CHP Kocaeli İl Yönetim Kurulu kararıyla SKM Başkanlığı görevine partinin genç ve deneyimli ismi İl Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Nazım Gençtürk getirildi. Gençtürk başkanlığındaki SKM 2023 seçimleri için seçim programlarının planlaması, adayların ve ilçelerin koordinasyonu ve seçim güvenliği başta olmak üzere tüm sürecin sağlıklı işlemesinden sorumlu olacak. Önümüzdeki günlerde SKM sekretaryası oluşturulması ve ilçelerden görevlendirilecek üyelerin davet edilmesi sonrası ilk SKM toplantısı yapılması planlanıyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
ChpKemal Kılıçdaroğlu
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli CHP İzmit’in yeni başkanı Kocaeli CHP İzmit’in yeni başkanı
CHP'li Soyluçiçek esnaf ziyaretinde CHP'li Soyluçiçek esnaf ziyaretinde
BAŞKAN YILDIZ’DAN 3 AYLAR MESAJI BAŞKAN YILDIZ’DAN 3 AYLAR MESAJI
İzmit’te ‘2023’e doğru Şehir Buluşmaları’ tam not aldı İzmit’te ‘2023’e doğru Şehir Buluşmaları’...
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu kütüphane açılışı için Kocaeli’de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu kütüphane açılışı...
BTP Gebze’de üye katılım töreni yaptı. BTP Gebze’de üye katılım töreni yaptı.
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Kocaeli CHP İzmit’in yeni başkanı
CHP İzmit İlçe Başkanlığı için Darcan’ın ismi genel merkeze verilecek

Haberi Oku