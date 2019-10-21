Çiftçi, “Gençlerimize önem veriyoruz”

Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Burak Fidan toplantıya

katılım sağlayan başkan Çiftçi, gençlerle tecrübelerini paylaştı.

Gençlerle güzel ve samimi bir sohbet ortamını kuran Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, gençlerin geleceğe dair hedeflerini dinledi. Geleceğin teminatı olan gençlerin sorularını da yanıtlayan başkan Çiftçi, yerel ve ulusal gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ

Şekerpınar Mahalle teşkilatında gençlere AK Parti’nin Türkiye’deki değişimi nasıl başardığını anlatan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bu başarının yerel ve genelde de hizmetlerle ortada olduğunu açıkladı. “Yerel yönetimler olarak teşkilatlarımızı lokomotif olarak görüyoruz.” diyen Çiftçi, “Biz her zaman teşkilatlarımızı lokomotifimiz olarak gördük. Teşkilatlarımız, hangi mahallede görev yapıyorsa o mahallenin sorunlarının ilk aşamada ve ilk kademede iletildiği ve üst kademeye de bu sorunların çözüm amacına ulaştırıldığı noktadır. Mahallemizde, ilçemizde altyapısından üstyapısına kadar bir belediyenin yapması gereken tüm hizmetleri yapıyoruz. Bunun yanında vatandaşlarımızın almak istediği hizmetler için de gece gündüz çalışıyoruz.” dedi.

GENÇLERİMİZE ÖNEM VERİYORUZ

Gençlere seslenen Çiftçi, “Gelecek sizlerin. Bizler sizler için çalışıyoruz. Ama sizlerde geleceğimizi şekillendiriyorken, geleceğinize yön veriyorken burada yapacağınız görevler çok önemli. Sizler neticede nasıl bir şehirde yaşayacağınızı planlamalı ve yaşadığınız ülkenin gücünü arttırmaya yönelik çalışmalısınız.” dedi.

Başkan Çiftçi, “Yarının büyük Türkiye’sinin tesisi ve inşası için çalışmaya devam ediyoruz. Bu yolda gençlerimize büyük önem veriyoruz. Gelecekte izlenmesi gereken yolu siz değerli gençlerimiz belirleyecek ve bununda bilincinde olmanızı size tavsiye ediyorum. Araştırmacı olmanız lazım. Gelişimi ve değişimi takip ederek, eğitiminizi en iyi şekilde tamamlamanız lazım. Biliyorsunuz ki bizim dinimizin ilk emri Oku’dur. Okumalısınız, kendinizi geliştirmelisiniz. Çünkü okuyan insan fikir üretir, araştırır. Üretir ve geliştirir. Çevremize faydalı olmak için bu noktada kendimizi daha ileriye taşımalıyız.” şeklinde konuştu.

ÜLKEMİZİN İTİBARI ARTTI

Gençleri ülke gündemi ve Barış Pınarı Harekatı ile ilgilide bilgilendiren Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi şunları söyledi; “Dünya’ya baktığımızda da huzur içerisinde yaşanan tek ülke Türkiye’dir. Türkiye kadar hiç bir ülke zengin kültür mozaiğine sahip değildir. Hem inanç hem kültür bakımından hem de etnik köken bakımından Türkiye’den zengin bir ülke yoktur. Onlar bu özelliklerimizi uzun yıllardır bizim aleyhimize çevirmeye çalıştılar ama başarılı olamadılar. Bunun bu noktaya gelmesinde, başarılı olamamalarında ana nedeni bizim güçlenen ve dışa bağımlılık oranımızın hakikaten yüksek oranda azalmasıdır. Çünkü biz artık yerli ve milli silahlarımızı, mühimmatlarımızı üretebiliyoruz. İnşallah çok yakında kendi savaş uçağımıza da yaparak savunma sanayisinde gücümüze güç katacağız. Ülke olarak en son geldiğimiz nokta itibari ile Suriye’nin kuzey doğusunda bir operasyon yaptık. Barış Pınarı Harekatı’nın amacı 40 yıl civarında ülkemize ağır bedeller ödettiren terör unsurlarının artık bize zarar verememesi için yapılan bir hamleydi. Ama biz artık sınırlarımızın dışında adeta bir koridor oluşturmak suretiyle terörün direk ülkemizin sınırları ile temas etmesini engellemeye yönelik bir operasyon yaptık. Bugün geldiğimiz noktayı 17 yıl öncesi ile kıyasladığımızda uluslararası platformda itibarı olan, sözü dinlenen ve Türkiye’ye rağmen hiçbir hamle yapılamayan bir

noktaya geldik. Bu tamamen bizim siyaset anlayışımızın ürünüdür.”