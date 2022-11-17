Davutoğlu: Uyuşturucu ile mücadelede 5 aşamalı süzgeç stratejisi uygulayacağız

Geniş katılıma sahne olan programda Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nun yanı sıra Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Selçuk Özdağ, Sosyal Politikalar Başkanı Abdullah Başçı, İçişleri Politikaları Başkanı İzzettin Küçük ve yardımcısı Gülnur Hayran da sunumda bulundular.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Genel Başkan Ahmet Davutoğlu uyuşturucu eylem planlarını 5 ana başlık altında ele alacaklarını açıkladı. Temel stratejilerinin birincisi koruyucu tedbirler olmak üzere önleyici tedbirler ve rehabilitasyon olacağını söyleyen Davutoğlu, uyuşturucunun tam saha markajı olmadan engellenemeyeceğini ve son aşamada bir süzgeç stratejisi uygulayacaklarını, bununla ilgili olarak da ‘’Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi ‘’kuracaklarını belirtti.

Gelecek Partisinin İçişleri Politikaları Başkanı E. Vali İzzettin Küçük koordinasyonunda 6 aydır üzerinde çalıştığı “Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı’’ lansman programında söz alan Küçük, uyuşturucuyla mücadele için yeni yapılar, yeni organizasyonlar kuracaklarını belirtti.

Her ilde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı uyuşturucuyu önleyici sağlık merkezleri kuracaklarını ifade eden Küçük, özendirici medya ve sosyal medya içerikleri ile etkin mücadele yapılacağını, ayrıca her aile sağlık merkezinde psikolog, sosyal hizmet uzmanı görevlendirileceğini sözlerine ekledi.

Lansman programında konuşan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''Bu ülke adına utanç duyduğum bir olayı anlatmak istiyorum: Rahmetli Özal ilk defa Cumhurbaşkanları kullansın diye bir uçak almıştı. Üzerinde ay yıldız olan Türkiye'yi temsil eden bir uçak, ben de kullandım bu uçağı.

Bu uçak bir şirkete 1,5 milyon dolara satılmış ve bu uçak Brezilya'da içinde kokain yakalanarak el konuluyor. Üzerinde ay yıldız olan uçak kokainle yakalandı. Eğer bu uçak bu şekilde yakalandıktan sonra İçişleri bakanı o koltukta oturuyorsa ve cumhurbaşkanının sesi çıkmıyorsa kimse milli haysiyetten bahsedemez. Şimdi nerede bu uçak ne oldu o dava biliyor muyuz? Basını kontrol ederseniz, yayın yasağı getirirseniz bir süre bu olayı göz ardı edebilirsiniz ama bu millet bunu unutmaz.

Temel stratejimiz: Birincisi koruyucu tedbirler, ikicisi önleyici tedbirler ve üçüncüsü rehabilitasyon. Uyuşturucu, tam saha markajı olmadan engellenemez. Önleyici tedbirler bağlamında Türkiye öncü ülke olarak görülüyordu. 5 aşamada bir süzgeç stratejisi uygulayacağız. Birincisi kaynağı önleme. Çok özel bir teşkilat kuracağız. Uyuşturucu bir nevi pandemiye, bir yönüyle de teröre benziyor. Hızla yayılıyor.

Limanlar, karayolu geçişleri o süzgeçe takılacak. TC limanları, karayolları geçişleri uyuşturucu trafiği yerleri olmaktan çıkacak. Kıbrıs'ta bu iddiaların odağındaki isimi kim neden öldürdü? Limanlardan sonra Türkiye içindeki tüm uyuşturucu dağıtım yerleri yerle bir edilecek. Uyuşturucu ile mücadeleyi tek bir merkezden yöneteceğiz. Uyuşturucu ile mücadele merkezi kuracağız.

Öyle engeller koyacağız ki, torbacılar kullanıcılara bu zehirleri taşıyamayacak. Tutuklu hükümlülerinin 110 bini torbacılardan oluşuyor. Torbacılar, bu ülkenin kanını emen kaynaklarını tüketen bir zümre olarak rahatça dolaşabiliyorlar. Önleyici tedbirlerle süzgeç stratejisiyle bu bataklıkları kurutacağız. SBK'yı kimler yurt dışına kaçırdıysa bir gün ortaya çıkacak. Yolsuzluk çarklarının en önemli dişlilerinden birisi uyuşturucu meselesidir.

Türkiye'de 2016'da yolsuzlukla mücadele isteyen bir kadro tasfiye edildi. Sadece kendimden bahsetmiyorum İçişleri bakanlığı da tasfiye edildi. Baronlar, karanlık isimler devreye sokuldu. Bu ülkede iki önemli kurum var Varlık fonu ve Varlık barışı. Varlık fonuna alınan devletin bütün kurumları zarara girdi. Varlık fonu üzerinden kirli paralarla kur dengesi korunmaya çalışılarak kirli bir kaynak devlete sokuldu. Gençlerimiz için cehennem, baronlar için cennet olan bir ülke Varlık Barışını sürdüremez. Kimdir SBK, hangi paralar girdi ülkeye, kimleri ağırladı otelinde? Devlete sahip çıkacaksanız önce uyuşturucu baronlarının yakasına yapışın. Düşünce yasak ama uyuşturucu baronlarının dolaşması serbest.

Türkiye, uluslararası alanda gri listeye alındı. Yani diyor ki Türkiye'ye 'ben senin para akışlarının temiz olduğuna inanmıyorum'. Biz bu gençlere gelecek bu ülkeye itibar kazandıracağız. Gayri meşru hiçbir alt yapının çalışmadığı bir devlet oluşturacağız. İktidarı beklemeyeceğiz iktidar bize gelecek ve bu projeyi uygulayacağız ve göreceksiniz bu istatistikler nasıl düşecek. Gençlerimizi zehirlemek isteyenlerin kollarını keseceğiz.’’

İzzettin Küçük: 2016 yılından İtibaren Uyuşturucu Yaygınlığında Şahlanış Var

Uyuşturucu tarihçesi, çeşitleri, kullanım yaygınlığı, üretim ve transfer hattı ve uluslararası önlem çalışmaları gibi konularda detaylı bilgiler veren Gelecek Partisi İçişleri Politikları Başkanı İzzettin Küçük'ün açıklamalarından öne çıkanlar ise şunlar:

‘’Türkiye, uyuşturucuda özellikle 2016-2017 yıllarından itibaren artık güzergah ülkesi değil hedef ülkesi oldu. Uyuşturucu Yunanca'da uyuma anlamına geliyor. Keyif verici, iyileştirici özelliği olan bir madde olarak adlandırıyor, 3500 yıllık geçmişi var.





Türkiye'de en çok kullanılan ve ölümlerin yüzde 50'sini oluşturan uyuşturucu Metamfetamin. Çünkü çok ucuz, sert bir şekilde bağımlılık yapıyor ve doz aşımında öldürüyor. Türkiye'ye Belçika, Hollanda ve Kolombiya'dan geliyor. Uluslararası raporlara göre 2016'da kötü olaylarda kötü işlerde şahlanmış. Dünya'yı görmeden Türkiye'yi anlatmak mümkün değil.

Metamfetamin yakalama miktarı 2021'de 5 bin kg iken, 2022'de 8 bin kg çıkmış durumda. Madde kullanımının yaygın olduğu illere göre dağılımı ise; İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Konya, Karadeniz'de Samsun Diyarbakır, Gaziantep...

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında iktidara geldiğimizde, birimlerin yapısını değiştireceğiz. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nü Daire Başkanlığı'na yükselteceğiz. Bölge ofisleri ve irtibat büroları olacak. Amerikan ve İngiliz sistemi genellikle böyle, Türkiye'de bu sistem yok. Yola çıkmış uyuşturucu, rota ülkeleriyle bilgi paylaşımı arttırılarak rotasında yakalanacak.

Uyuşturucu ile mücadelede başarısızlığın en önemli nedeni hepsi parça parça. Bu uyuşturucu öyle bir şey ki sonuna kadar götürmediğinizde yeniden geri geliyor. Rehabilitasyon merkezine hemen gitmesi gerekiyor. Rehabilitasyondan sonra sosyal ortam oluşturmanız lazım. Entegre bir çalışa lazım. Bu işten sorumlu 10 kurum var. Uyuşturucuya yakalanmış kişi ile tek bir müessese bakmalı.

Her ilde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı uyuşturucuyu önleyici sağlık merkezleri kuracağız. Özendirici medya ve sosyal medya içerikleri ile etkin mücadele yapılacak. Her aile sağlık merkezinde psikolog, sosyal hizmet uzmanı görevlendirilecek.’’