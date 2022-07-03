SİYASET:
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Deva Partisi Genel Başkanı Babacan, Gebze Mitinginde Konuştu:

- "Size DEVA sözü veriyorum, ülkemizi bölgemizin en güçlü ekonomisi yapacağız. Ben sizlere huzuru vadediyorum. Sevgiyi vadediyorum. Siyasete yeniden seviye kazandırmayı vadediyorum"

Deva Partisi Genel Başkanı Babacan, Gebze Mitinginde Konuştu:

03 Temmuz 2022 Pazar 23:55

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Size DEVA sözü veriyorum, ülkemizi bölgemizin en güçlü ekonomisi yapacağız. Ben sizlere huzuru vadediyorum. Sevgiyi vadediyorum. Siyasete yeniden seviye kazandırmayı vadediyorum." dedi. 
Babacan, partisinin Gebze'deki Mevlana Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlenen mitinginde, tüm imkanları gençler için seferber edeceklerini belirterek, tek bir gencin bile çağın gerisinde kalmaması için çalışacaklarını söyledi.
Babacan, gençleri son model teknolojilerle donatacaklarını, telefon, tablet, bilgisayar, oyun konsolu gibi tüm teknoloji ürünlerindeki vergiyi düşüreceklerini kaydetti.
Babacan, gençlere ücretsiz internet sağlayacaklarını ve internetin hızını arttıracaklarını vurgulayarak, "Nasıl mı? Tüm Türkiye'ye 1 milyon kilometre fiber optik ağları döşeyeceğiz. Fiber optik ağlarla bu ülkeyi saracağız." diye konuştu.
- "Üniversiteye giriş sınavlarını yılda en az 2 kez yapacağız"
Ali Babacan, üniversite sınavına giren gençlerin ne kadar büyük stres çektiğini bildiğini, anne babaların da neler çektiğini çok iyi bildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Onun için ne diyoruz? Biz, DEVA iktidarında, gençlerin iki ayağını bir pabuca sokmayacağız. Üniversiteye giriş sınavlarını her yıl sadece bir defa değil birkaç defa yapacağız. Olur ya sınav günü, bir terslik olur, havanızda olmazsınız, hasta olabilirsiniz, moraliniz bozuk olabilir. Koca üniversite hayali tek bir sınav gününe sıkıştırılır mı? Yanlış. Onun için birden fazla gün ve hafta sınav yapacağız."
DEVA Partisi iktidarında Türkiye’nin yıldızını parlatacaklarını dile getiren Babacan, "Size DEVA sözü veriyorum, ülkemizi bölgemizin en güçlü ekonomisi yapacağız. Ben sizlere huzuru vadediyorum. Sevgiyi vadediyorum. Siyasete yeniden seviye kazandırmayı vadediyorum." ifadelerini kullandı.


AA
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