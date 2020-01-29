Ellibeş’ten danışmaya davet

AK Parti

Kocaeli

İl Başkanı

Mehmet Ellibeş

, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısında konuştu. Tam katılımın sağlandığı toplantıda gündemi değerlendiren Ellibeş, “Öncelikle Elazığ depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.

‘DESTEĞİMİZ DEVAM EDİYOR’

Toplantı öncesi Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremle ilgili konuşan AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Elazığ’da yaşanan acıyı elbette 17 Ağustos deprem felaketini yaşayanlar olarak en iyi biz anlıyoruz. Bu nedenle depremin meydana geldiği ilk dakikalardan itibaren bölgeye yardım konusunda başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere ilçe belediyelerimiz harekete geçti. Depremin yaşandığı bölgede kaosa ve karışıklığa izin vermemek adına AFAD’la ve devletin ilgili kurumlarıyla koordineli şekilde danışarak ve sürekli bilgi alarak yapılan yardım ve desteklerimiz devam ediyor. Millet olarak çok asil ve yardımseveriz. Türk halkının dayanışmanın, kardeşliğin ne demek olduğunu Elazığ depreminde bir kez daha gösterdi. Halkımız, imkanları ölçüsünde bütün yardım kampanyalarına katıldı, kenetlendi, bir bütün oldu” dedi.

‘FEDAKAR MİLLETİMİZ’

Sözlerini sürdüren Ellibeş, “Etnik kimlik, dil, mezhep üzerinden bizleri bölmeye çalışanlara et ve tırnak gibi olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Depremin içinde yine ibretlik ve insanlık adına onur duyacağımız hikayeler yaşandı. Acıların yanında bunlara sarılarak gelecek adına umutlarımız yeşerdi. Enkazın altında yardım bekleyen Azize’ye ‘Sen hepimizin annesisin’ diye seslenen UMKE gönüllüsü kızımız Emine Kuştepe’yi, ellerini parçalayarak beton yığınları altından hayat kurtaran Suriyeli Mahmud’u, gece-gündüz demeden saatlerce enkaz başında bekleyerek bir kişi daha kurtarabilir miyim diye çalışan fedakar kurtarma ekiplerimizi ve onlara dualarıyla destek olan milyonlarca vatandaşımızı unutmayacağız. Yardım çağrısı beklemeden ekiplerini uçakla sesiz sedasız Elazığ’a gönderen başta Azerbaycan olmak üzere dost ve kardeş ülkeleri hep minnetle, şükranla anacağız” dedi.

DANIŞMAYA DAVET

Ellibeş, yönetim kurulu toplantısında parti çalışmaları hakkında da bilgi verdi. AK Parti olarak yeni bir sürece girdiklerini hatırlatan Ellibeş,“AK Parti, milletiyle her zaman iç içe olmuş, milletini en iyi anlayan derdiyle dertlenen parti olmuştur. Bugüne kadar girdiği her seçimden birinci olarak çıkmasının en önemli sebebi bu güvendir. Biz bu güveni herşeyin üzerinde görüyor ve bu bilinçle çalışıyoruz. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarıyla geçen yıl başlayan kongre takvimimize göre ilçe delege seçimlerimizi tamamladık. Şimdi önümüzde ilçe başkanlığı ve yönetimleri seçimleri olacak” dedi.

‘BİRLİĞİMİZ SAĞLAMLAŞACAK’

AK Parti’nin davasına inanan verilen her görevi bir onur madalyası olarak kabul edenlerin partisi olduğunu ifade eden Ellibeş, “Bu sürecin de bu anlamda birliğimizi, bütünlüğümüzü sağlamlaştırarak tamamlanacağına inancımız tamdır. Kongreler öncesi teşkilatımıza emek vermiş, geçmişten bugüne Kocaeli için Türkiye için inandığı yolda yürüyen bütün dava arkadaşlarımızla 106.İl Danışma Meclisimizde buluşmayı arzuluyoruz. Bu kutlu davayı 2023, 2071 hedeflerine taşımak için elini değil gövdesini taşın altına koymaya hazır değerli teşkilatımızın 1 Şubat Cumartesi günü saat 09.30’da İzmit Antikkapı Restoran’da gerçekleşecek danışma meclisimize katılmalarından büyük onur duyacağız. Şimdiden katılan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.