Gebze Saadet'ten İyi Partiye ziyaret

Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Necati Korkmaz ve yönetim kurulu, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Gebze İlçe Başkanlığı’na atanan Özhan Öztürk ve Parti Teşkilatı’nı ziyaret etti.

24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı altında seçime giren iki Parti, seçim sürecinde başlayan yakınlaşmayı seçimden sonrada sürdürüyor. Öztürk ve ekibine görevlerinin hayırlı olmasını dileyen Korkmaz, yerelde Gebze’yi ilgilendiren konularda birlikte hareket etmenin önemine değindi. Gebze’nin çıkarları için siyasi partilerin ortak düşünce etrafında hareket etmesinin önemine değinen Korkmaz’a destek veren İYİ Parti İlçe Başkanı Özhan Öztürk, ortak paydanın Gebze olduğunu dile getirerek kentin hakkını savunacaklarını vurguladı