banner392
SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze Saadet'ten İyi Partiye ziyaret

Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Necati Korkmaz ve yönetim kurulu, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Gebze İlçe Başkanlığı’na atanan Özhan Öztürk ve Parti Teşkilatı’nı ziyaret etti.

Gebze Saadet'ten İyi Partiye ziyaret

31 Ekim 2018 Çarşamba 14:15

24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı altında seçime giren iki Parti, seçim sürecinde başlayan yakınlaşmayı seçimden sonrada sürdürüyor. Öztürk ve ekibine görevlerinin hayırlı olmasını dileyen Korkmaz, yerelde Gebze’yi ilgilendiren konularda birlikte hareket etmenin önemine değindi. Gebze’nin çıkarları için siyasi partilerin ortak düşünce etrafında hareket etmesinin önemine değinen Korkmaz’a destek veren İYİ Parti İlçe Başkanı Özhan Öztürk, ortak paydanın Gebze olduğunu dile getirerek kentin hakkını savunacaklarını vurguladı

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
SAADETGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze MHP'de gündem seçim Gebze MHP'de gündem seçim
CHP'nin Çayırova aday adayı CHP'nin Çayırova aday adayı
CHP'nin Gebze adayları çalışmaya başladı CHP'nin Gebze adayları çalışmaya başladı
Gebze CHP'den fener alayı Gebze CHP'den fener alayı
Ak Parti'de gözler MYK'da Ak Parti'de gözler MYK'da
MHP'de istişare toplantısı MHP'de istişare toplantısı
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner339

banner376

banner374

banner346

banner149

banner378

Gebze MHP'de gündem seçim
MHP Gebze İlçe Başkanlığı haftalık yönetim kurulu toplantısında yerel seçim hazırlıklarını konuştu.

Haberi Oku