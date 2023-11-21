Gebze Ticaret Odası Meclis Başkanından Mesaj

“Gebze, tarihi ve kültürüyle eşsiz bir kent; Kartaca Komutanı Hannibal'ın, Sultan Orhan'ın, Fatih Sultan Mehmet'in, Mimar Sinan'ın, Osman Hamdi Bey'in, Mustafa Kemal Atatürk'ün izlerini taşıyan bir kent ancak Gebze hak ettiği değeri maalesef alamamış bir ilçemizdir.



Gebze'nin il olması, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan daha da gelişmesini sağlayacak ve yönetim yapımızın güçlenmesine katkı verecektir. Farklı kültürlerin birleştiği, sanayinin devleştiği, teknolojinin vücut bulduğu bir yer; il olmak istiyor, bunu da hak ediyor ama maalesef hakkımızı alamıyoruz.

“Daha önce Darıca, Çayırova, Dilovası Gebze'den ayrılarak ilçe hâline getirildi. Saydığım 3 ilçeyle Gebze'nin 850 bin nüfusu vardır, günlük nüfusu 1,5-2 milyon olarak değişmektedir. Gebze aynı zamanda ikamet edenden çok çalışanın olduğu bir bölgedir. Gebze tek başına 33 ilden büyüktür; Çayırova, Darıca, Dilova'sıyla 4 büyükşehir olmak üzere 55 ilden büyük bir yer. Kocaeli'de bulunan 14 organize sanayi bölgesinin 4'ünün ihtisas olmasıyla birlikte 10 tane OSB, 10 tane liman, 7 küçük sanayi sitesi, TÜBİTAK MAM, TÜSSİDE, TSE, Gebze Teknik Üniversitesi ve Bilişim Vadisi'ne ev sahipliği yapmakta.



Aynı zamanda, paranın, finansın döndüğü yer; 124 tane banka şubesi vardır. Bir tane de teknoloji bankamız vardır; az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere teknoloji satıyoruz. Türkiye'de AR-GE merkezlerinin sayısı 1.260'tır. Gebze'de 110 tane AR-GE merkezi vardır, İzmir gibi büyük bir şehirde 97 tane AR-GE merkezi vardır; dikkatinizi çekmek isterim.

Aynı zamanda TOGG'un AR-GE merkezi Gebze'dedir ve binden fazla mühendis çalışmaktadır. Teknoloji geliştirme bölgelerinin sayısı Türkiye'de 76'dır, Gebze'de 4 tane teknoloji geliştirme bölgesi vardır. Her ne kadar tanımı bir ilçe olsa bile 4 tane vergi dairesi vardır. Türkiye'de 20 adet KDV ihtisas vergi dairesi vardır; biri Gebze'dedir. İhracatta İstanbul'dan sonra 2'nci sıradayız, 65 ilin toplamından fazla ihracat yapmaktayız. Vergide Türkiye'nin liderlerindeniz hatta tahakkukta Türkiye 1'incisiyiz ama yatırım konusunda her zaman unutulan bir bölge.” Gebze kesinlikle İl olmalı, hak ettiği değere kavuşmalıdır.

Oğuz Şerifalioğlu

Gebze Ticaret Odası

Meclis Başkanı