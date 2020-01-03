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Genç Saadet’te başkan değişti

Saadet Partisi Gebze İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muhammed TUREL, Başkanlık görevini Ali DEMİRKAN’a devretti.

Genç Saadet'te başkan değişti

03 Ocak 2020 Cuma 11:10

Beybaba Antep sofrasında düzenlenen devir teslim toplantısında, yaklaşık 4 yıl sürdürdüğü bu görevin kendisi için onur verici bir dönem olduğunu belirten TUREL; “Bu süre içerisinden yüz akı ile hizmet ettiğimizi düşünüyorum. Bu erdemli görevi partimizin çeşitli kademelerinde görev alan değerli Ali DEMİRKAN kardeşimize gönül rahatlığı ile teslim ediyorum. Kendisinin bu görevi layıkıyla başaracağını ve bundan sonra bayrağı çok daha ileriye taşıyıp Saadet Partisinin misyonunu en iyi şekilde temsil edeceğine olan inancım tamdır” dedi. 

Devir teslimin ardından kısa bir açıklama yapan DEMİRKAN; “Bugüne kadar partimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Muhammed TUREL başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Allah’u Teala tek seferde isabetli kararlar alabilmeyi aldığımız kararları uygulaya bilmeyi nasip etsin, Allah utandırmasın” dedi.

Görev değişimi sırasında kendisine emanet edilen Kuran’ı Kerim ve Türk bayrağını yeni başkan Ali DEMİRKAN’a teslim eden TUREL “Bizler Bu yüce Kuran Nizamını yer yüzüne hakim kılmak için bu kutsal bayrağımızın yere düşmemesi için bütün gücümüzle çalışmak zorundayız, bizler bu emaneti yeni sahibine teslim ediyoruz” dedi.

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