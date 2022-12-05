İKTİDAR YÖRÜKLERİ YÜZÜSTÜ BIRAKTI

Gebze Denizli köyünün sığırlık merasında 720 yıldan beri yaşayan yörük obası bulunuyor. Yörüklerin yaşadıkları obanın dağılmaması için 10 yıl önce dönemin Kocaeli valisi Ercan Topaca ve Kocaeli büyükşehir belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu öncülüğünde çalışma başlatılmıştı. Bu çalışma kapsamında yörük obasında davetler düzenlenmişti. Gazeteci İsmail Kahraman tarafından çekimi yapılan yörüklerin yaşamlarını anlatan belgesel çalışmanın galası da yörük obasında yapılmıştı.

KARAOSMANOĞLUNUN VAATLERİ BOŞ ÇIKTI.

Dönemin büyükşehir belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu çadırda yaptığı açıklamada gerekirse yörüklerin bölgede yaşamlarını devam ettirmeleri için yasal düzenleme yapacaklarını vaat etmişti.

Fakat geçen on yılda değişen hiçbir şey olmadı.

CEVDET ÇEPİL YÖRÜKLERE SAHİP ÇIKTI.

Ve yörük obasında kala kala bir aile kaldı. Ve dünde o aile, kendi evini, kendi eliyle yıkmak zorunda bırakıldı.

Yaşanan bu duruma karşı yeniden refah partisi Kocaeli il başkanlığı sessiz kalmadı. Konuyla ilgili açıklama yapan il başkan vekili Cevdet Çepil yaşanılanlara tepki gösterdi.

SON YÖRÜK OBASINA SAHİP ÇIKACAĞIZ.

“Ormanın ortasında binlerce yıllık kültürünü yaşamaya çalışan bir aileye bütün toplumun sahip çıkması gerekir. Toplum olarak her birimizin o aileyi orada tutmak için elimizden geleni yapmamız gerekirken, bu yaşananlar vicdanları yaralamıştır.

BU ZULÜM HANGİ KİTABIN NERESİNDE YAZIYOR.

Hiçbir ayrım gözetmeden tüm Kocaeli halkını yaşayan son yörük obasına sahip çıkmaya davet ediyorum. Yüzlerce yıllık bir kültürün yok edilmesine sessiz kalmak tarihimize, kültürümüze ihanet değil midir? Peki bu ailenin bir bilinmeze sürüklenmesi hangi inanca, hangi vicdana sığar. Bu zulüm hangi kitabın neresinde yazıyor.

Bu kardeşlerimize kimse sahip çıkmazsa biz milli görüşçüler sahip çıkacağız.”