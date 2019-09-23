İYİ PARTİ'DEN TUHAF KAMPANYA

23 Eylül 2019 Pazartesi 13:41
İyi Parti Gebze İlçe Başkanlığı, üye sayılarını arttırmak için çalışmalarını sıklaştırdı. Kent meydanında uzun süredir üye kayıt standı bulunduran İyi Parti Gebze İlçe Başkanlığı'nın dikkat çekici bir diğer çalışmasını Özhan Aşkın Öztürk duyurdu. İlçe Başkanı Öztürk, üye olmak isteyen vatandaşların evlerine gidere üyelik işlemleri yapacaklarını duyurdu ve konu hakkındaki açıklamasında, "Üyelik seferberliğimiz sürüyor, İyi Parti ailesi büyüyor. Alo deyin üye yapmak için biz gelelim. Evde, çarşıda, pazarda, işyerinde İyi Parti her yerde" dedi.