KOCAELİ DEMOKRASİ GİRİŞİMİ





Kocaeli Demokrasi Girişimi, son dönemde artan intihar vakalarına dair açıklamada yaptı.Son dönemde artan intihar vakalarına dair yazılı açıklama yapan Kocaeli Demokrasi Girişimi, “Bu yolun tek çıkışı vardır, bu politikalara karşı örgütlü mücadele, dayanışma ve birliktir” dedi.Kocaeli Demokrasi Girişimi sözcüsü Bekir Yurdagül imzalı açıklamanın satır başları şöyle;“Daha bir yıl önce Kocaeli'nde bir baba oğluna pantolon alamadığı için intihar etmişti. Fatih'te 4 kardeş geçinemeyip yaşayamaz hale geldiği için intihar etti. Antalya'da ikisi çocuk 4 kişilik bir aile yok oldu. Antep'te bir sözleşmeli öğretmen "Her gün 'pamuk ipliğiyle bağlısınız’ sözünü duymaya dayanamıyorum" diyerek aramızdan ayrıldı. Diyarbakır'da daha geçen gün bir öğretmen birikmiş borçları yüzünden intihar etti. Bakırköy'de 3 kişilik ailenin intihar soruşturmasına düşülen savcılık notunda "Aşırı derecede borçlanmanın etkisi ile bunalım" yazıyordu... Sadece kentimizde son 1 ayda 10 kişi intihar ederek yaşamına son verdi! Ve maalesef gerçekler canımızı yakmaya devam ediyor, intiharlar artıyor…Her geçen yıl ülke ekonomisi kötüye giderken Hükümet sözcüleri halkın aklıyla alay eder gibi açıklamalar yapıyorlar. Yetkililer güllük gülistanlık tablo çizedursun, çarşı pazar el yakıyor, işçi ve emekçiler geçim sıkıntısı yaşıyor. Üstüne üstlük gerçekleri ifşa edip eleştirenler ise teröristlikle suçlanıyor. İşsizlik son 15 yılın zirvesine çıktı. İşsiz sayısı bir yılda 980 bin artarak 4 milyon 650 bin kişi oldu. Yine sanayi verilerine bakılınca yüzde 2,2 bir daralmanın olduğu görülmekte. Üretim düşüyor, işsizlik artıyor, yoksulluk artıyor. Başkanlık sistemi ile uçacağı söylenen ekonomi krizde!AKP iktidarında intihar ederek hayatına son veren yurttaş sayısı resmi rakamlara göre 47 bin 537’ye ulaştı. Buna göre geçtiğimiz 16 yılda günde 8 kişi intihar ederek yaşamına son verdi!Bu tablonun yaşandığı ülkemizde AKP iktidarı eleştiriye tahammül etmediği gibi, yoksulluğu derinleştiren politikalarda ısrar ediyor. Hep halkın cebine el uzatılıyor. Elektriğe, suya, temel tüketim maddelerine, iğneden ipliğe zamlarla kapitalist sistemin yarattığı krizin yükü işçi ve emekçilere yıkılıyor. Eğitim, sağlık, barınma, ulaşım gibi en temel haklar sadece parası olanın yararlandığı hizmetler haline getiriliyor. Yetmiyor, ekonomik krizin yükü, savaş harcamalarının tüm faturası halka kesiliyor, emekçilerin vergi yükünü artıracak paketler açıklanıyor.Krizin ağır yükü kadına yönelik şiddeti katmerlendiriyor. İntiharların bir kısmı, ekonomik bunalımların acısının kadınlardan ve çocuklardan çıkarıldığını gösteriyor. Şiddet boyutlanıyor, ağır gündemlerin baskısı altında görünmezleştiriliyor.İşçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin zaten geleceksizlik cenderesine sıkıştırılan yaşamları, krizin etkisiyle iyice değersizleştiriliyor, hayatları ve hakları pamuk ipliğine bağlanıyor! AKP iktidarının 17 yıllık hikâyesi ‘pamuk ipliğine bağlı’ güvencesiz yaşamlar, uzun çalışma koşulları, iş cinayetleri, yaşamında umutsuzluk kıskacından kurtulamayıp intihara sürüklenen yaşamlar, daha çok şiddet, daha çok kadın cinayeti… Yani geleceksizlik, güvensizlik, yoksulluk, sömürü.Bizlerin yaşamı pamuk ipliğine bağlanırken ipliği eğirenin başı patronların, sermayenin iktidarı olan AKP iktidarıdır. Hayatımızı pamuk ipliğine bağlayanlardan kurtulmanın yolu ise insanca bir yaşam için yan yana gelmek, birlikte hareket etmektir.Bugün artan intiharların sorumlusu kapitalist düzen ve AKP iktidarının politikalarıdır. Hükümetin ekonomi politikaları yoksulluk, işsizlik, açlık, şiddet ve çaresizliği, savaş ve çatışmacı politikaları ayrışma, düşmanlaşma ve kutuplaşmayı üretiyor, besleyip, büyütüyor. Bu yolun tek çıkışı vardır, bu politikalara karşı örgütlü mücadele, dayanışma ve birliktir. Kocaeli Demokrasi Girişimi olarak bizler dün olduğu gibi, bugün de demokrasi, özgürlük, eşitlik mücadelemizi sürdürecek; işçilerin, emekçilerin, yoksulların daha iyi bir ülkede yaşaması için yan yana gelmeye devam edeceğiz.”